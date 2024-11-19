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Posted 19 ноября, 02:42

Published 19 ноября, 02:42

Modified 19 ноября, 02:44

Updated 19 ноября, 02:44

В сети появилось видео с началом пожара в торговом центре во Владивостоке

Появились кадры с началом возгорания в популярном ТЦ во Владивостоке — видео

19 ноября 2024, 02:42
Фото: Изображение Midjourney.

В сети появилось видео с началом пожара в торговом центре во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке произошел пожар в одном из популярных ТРЦ. В сети появились кадры с началом возгорания.

Ночью в ТРЦ «Седанка Сити» во Владивостоке произошел пожар. Кадры с моментом начала возгорания появились в сети.

Видео: svodka25.

Сотрудники центра рассказали в сети, что пожар начался примерно в полночь. К счастью, спасатели быстро прибыли. Никто не пострадал.

По словам очевидцев, утром на входах появились объявления о том, что ТЦ временно не работает. Посетителей внутрь не пускают. Когда «Седанка Сити» вновь откроется, пока неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в торговом центре во Владивостоке.

Пожар вспыхнул в популярном торговом центре «Седанка-сити» во Владивостоке — видео
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