Появились кадры с началом возгорания в популярном ТЦ во Владивостоке — видео

Posted 19 ноября, 02:42
Published 19 ноября, 02:42
Modified 19 ноября, 02:44
Updated 19 ноября, 02:44
Ночью в ТРЦ «Седанка Сити» во Владивостоке произошел пожар. Кадры с моментом начала возгорания появились в сети.
Сотрудники центра рассказали в сети, что пожар начался примерно в полночь. К счастью, спасатели быстро прибыли. Никто не пострадал.
По словам очевидцев, утром на входах появились объявления о том, что ТЦ временно не работает. Посетителей внутрь не пускают. Когда «Седанка Сити» вновь откроется, пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в торговом центре во Владивостоке.