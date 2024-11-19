Валютный бум: что происходит в обменнике Владивостока? — фото

Posted 19 ноября, 06:49
Published 19 ноября, 06:49
Modified 19 ноября, 06:51
Updated 19 ноября, 06:51
Обменник на Фокина пользуется повышенным спросом даже в разгар рабочего дня. По словам очевидцев, в помещении финансовой организации собралось более десяти человек.
Среди желающих поменять валюту есть и туристы из других государств, и жители Приморья. К слову, иностранцам, в частности гражданам Китайской Народной Республики, предлагаются выгодные условия при транзакции свыше 30 000 юаней.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточная столица меняется ради туристов из Поднебесной. Теперь центр города украшают вывески не только на русском языке, но и с китайскими иероглифами.