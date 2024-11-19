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Posted 19 ноября, 06:49

Published 19 ноября, 06:49

Modified 19 ноября, 06:51

Updated 19 ноября, 06:51

Что за переполох в пункте обмена валюты во Владивостоке?

Валютный бум: что происходит в обменнике Владивостока? — фото

19 ноября 2024, 06:49
Фото: vostokmedia.com.

Что за переполох в пункте обмена валюты во Владивостоке?

Сюжет
Туризм
В обменном пункте во Владивостоке наблюдается ажиотаж, который обычно не характерен для буднего дня. Может всему виной выгодная акция?

Обменник на Фокина пользуется повышенным спросом даже в разгар рабочего дня. По словам очевидцев, в помещении финансовой организации собралось более десяти человек.

Фото: vostokmedia.com

Среди желающих поменять валюту есть и туристы из других государств, и жители Приморья. К слову, иностранцам, в частности гражданам Китайской Народной Республики, предлагаются выгодные условия при транзакции свыше 30 000 юаней.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточная столица меняется ради туристов из Поднебесной. Теперь центр города украшают вывески не только на русском языке, но и с китайскими иероглифами.

Маленький Китай: как Владивосток меняется ради комфорта туристов из Поднебесной?
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#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Китай#Валюта#Путешествие#Приморский край
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