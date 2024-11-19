Житель Приморья сотворил ужасное со своим обидчиком

Posted 19 ноября, 01:45
Published 19 ноября, 01:45
Modified 19 ноября, 01:47
Updated 19 ноября, 01:47
В Артеме мужской конфликт закончился поджогом, сообщает объединенная пресс-служба региональной объединенной судебной системы.
В июне 2020 года приморец избил оппонента, который упал в ходе потасовки. Затем горожанин поджег рюкзак, надетый на спину пострадавшего.
«В результате возгорания рюкзака и предметов одежды, вследствие воздействия пламени огня потерпевшему были причинены травмы, не совместимые с жизнью», — отметили в пресс-службе ведомства.
На поджигателя возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Присяжные решили, что подсудимый виновен. Теперь убийца отправится в исправительную колонию строгого режима на девять лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Лесозаводска всадил клинок в шею обидчика и хотел избавиться от трупа, пытаясь сжечь его.