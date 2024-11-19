Житель Приморья сотворил ужасное со своим обидчиком

На поджигателя возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Присяжные решили, что подсудимый виновен. Теперь убийца отправится в исправительную колонию строгого режима на девять лет.