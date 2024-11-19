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Posted 19 ноября, 01:45

Published 19 ноября, 01:45

Modified 19 ноября, 01:47

Updated 19 ноября, 01:47

Конфликт закончился смертельным поджогом в Приморском крае

Житель Приморья сотворил ужасное со своим обидчиком

19 ноября 2024, 01:45
Фото: 1MI.

Конфликт закончился смертельным поджогом в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Вероятно, чудовищная жестокость руководила приморцем, который решился на страшное в ходе ссоры. После жестокого избиения житель Артема заживо сжег оппонента.

В Артеме мужской конфликт закончился поджогом, сообщает объединенная пресс-служба региональной объединенной судебной системы.

В июне 2020 года приморец избил оппонента, который упал в ходе потасовки. Затем горожанин поджег рюкзак, надетый на спину пострадавшего.

«В результате возгорания рюкзака и предметов одежды, вследствие воздействия пламени огня потерпевшему были причинены травмы, не совместимые с жизнью», — отметили в пресс-службе ведомства.

На поджигателя возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Присяжные решили, что подсудимый виновен. Теперь убийца отправится в исправительную колонию строгого режима на девять лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Лесозаводска всадил клинок в шею обидчика и хотел избавиться от трупа, пытаясь сжечь его.

Клинок в шее: пьяный дебошир пытался сжечь обидчика в Приморье
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