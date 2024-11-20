«Каток, все перекрыто»: еще один мост оказался полностью во льду в Приморье — видео

Движение по мосту оказалось парализовано из-за гололеда в Приморье

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В авариях на трассах в разных районах Приморья пострадали десятки автомобилей. Оказалось, что один из опасных участков остался практически без внимания. Водители поделились видео оттуда в сети.