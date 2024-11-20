«Каток, все перекрыто»: еще один мост оказался полностью во льду в Приморье — видео

Posted 20 ноября, 05:15
Published 20 ноября, 05:15
Modified 20 ноября, 05:17
Updated 20 ноября, 05:17
Перепад температур подарил Владивостокцам гололед. На объездной за утро случилось сразу несколько массовых аварий.
В районе съезда на Фадеева из-за образовавшегося льда на трассе мост оказался фактически перекрыт: движение полностью парализовало. Водители поделились кадрами с места в сети.
В результате автомобилисты были вынуждены либо искать объезд, либо подолгу стоять в пробке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как городские власти борются с гололедом во Владивостоке.