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Posted 20 ноября, 05:15

Published 20 ноября, 05:15

Modified 20 ноября, 05:17

Updated 20 ноября, 05:17

Движение по мосту оказалось парализовано из-за гололеда в Приморье

«Каток, все перекрыто»: еще один мост оказался полностью во льду в Приморье — видео

20 ноября 2024, 05:15
Фото: 1MI.

Движение по мосту оказалось парализовано из-за гололеда в Приморье

Сюжет
Мост
В авариях на трассах в разных районах Приморья пострадали десятки автомобилей. Оказалось, что один из опасных участков остался практически без внимания. Водители поделились видео оттуда в сети.

Перепад температур подарил Владивостокцам гололед. На объездной за утро случилось сразу несколько массовых аварий.

В районе съезда на Фадеева из-за образовавшегося льда на трассе мост оказался фактически перекрыт: движение полностью парализовало. Водители поделились кадрами с места в сети.

Видео: maglipogoda_kanal.

В результате автомобилисты были вынуждены либо искать объезд, либо подолгу стоять в пробке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как городские власти борются с гололедом во Владивостоке.

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