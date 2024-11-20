Лососевая революция на Камчатке: жители Приморья останутся без икры?

Posted 20 ноября, 06:49
Published 20 ноября, 06:49
Modified 20 ноября, 06:51
Updated 20 ноября, 06:51
На Камчатке проводится занятный эксперимент, касающийся лососевой игры. С 1 ноября 2022 года физлицам запрещено вывозить из региона более 10 килограмм морского деликатеса без маркировки и документов.
К слову, за два года сотрудники аэропорта в Елизово проконтролировали перевозку 416,3 тонн икры, 1,2 из которых намеревались транспортировать с нарушениями. Так, житель Владивостока планировал взять с собой 20 килограмм, вместо десяти разрешенных, в Приморье. Однако мужчине пришлось отдать одно 10-килограммовое ведро своему товарищу, который провожал гостя.
По данным Россельхознадзора, эксперимент будет длиться до 1 августа 2025 года. Стоит отметить, что губернатор Камчатки Владимир Солодов намерен добиться постоянного режима для тестового контроля. В беседе с изданием ТАСС политический деятель заявил, что в следующем году данный режим начнет действовать на постоянной основе. Более того, некоторые регионы хотят перенять данную меру, ведь она демонстрирует хорошие результаты.
Также Владимир Солодов поделился удивительной историей, когда пассажир пытался провезти две тонны икры. Он убеждал сотрудников таможни в том, что сам и съест деликатес.
Теперь из-за таких «ярых фанатов» приморцы могут не увидеть вкуснейших изысков с полуострова. Да и туристам придется контролировать аппетиты, чтобы не лишиться товара на границе.
«Мой друг, уроженец Камчатки, привозил икру всем друзьям, которые перебрались во Владивосток. Он даже моих родителей угостил. Видимо, если сейчас соберется к нам, то уже не сможет такие объемы увезти, а жаль», — поделилась жительница дальневосточной столицы.
Получается, законопослушные россияне лишаются возможности сделать приятно своим родным и близким из-за браконьерской деятельности, с которой активно борются в правительстве Камчатки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лососи исчезают в Приморском крае.