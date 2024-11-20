Лососевая революция на Камчатке: жители Приморья останутся без икры?

По данным Россельхознадзора, эксперимент будет длиться до 1 августа 2025 года. Стоит отметить, что губернатор Камчатки Владимир Солодов намерен добиться постоянного режима для тестового контроля. В беседе с изданием ТАСС политический деятель заявил, что в следующем году данный режим начнет действовать на постоянной основе. Более того, некоторые регионы хотят перенять данную меру, ведь она демонстрирует хорошие результаты.