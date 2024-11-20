vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 06:49

Published 20 ноября, 06:49

Modified 20 ноября, 06:51

Updated 20 ноября, 06:51

Население Приморского края может лишиться камчатской икры из-за ограничений

Лососевая революция на Камчатке: жители Приморья останутся без икры?

20 ноября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.

Население Приморского края может лишиться камчатской икры из-за ограничений

Сюжет
Таможня
Жесткий контроль на камчатской таможне негативно отразился на любителях морских изысков из Приморского края. Наглость некоторых путешественников довела администрацию полуострова до кардинальных мер.

На Камчатке проводится занятный эксперимент, касающийся лососевой игры. С 1 ноября 2022 года физлицам запрещено вывозить из региона более 10 килограмм морского деликатеса без маркировки и документов.

К слову, за два года сотрудники аэропорта в Елизово проконтролировали перевозку 416,3 тонн икры, 1,2 из которых намеревались транспортировать с нарушениями. Так, житель Владивостока планировал взять с собой 20 килограмм, вместо десяти разрешенных, в Приморье. Однако мужчине пришлось отдать одно 10-килограммовое ведро своему товарищу, который провожал гостя.

По данным Россельхознадзора, эксперимент будет длиться до 1 августа 2025 года. Стоит отметить, что губернатор Камчатки Владимир Солодов намерен добиться постоянного режима для тестового контроля. В беседе с изданием ТАСС политический деятель заявил, что в следующем году данный режим начнет действовать на постоянной основе. Более того, некоторые регионы хотят перенять данную меру, ведь она демонстрирует хорошие результаты.

Также Владимир Солодов поделился удивительной историей, когда пассажир пытался провезти две тонны икры. Он убеждал сотрудников таможни в том, что сам и съест деликатес.

Теперь из-за таких «ярых фанатов» приморцы могут не увидеть вкуснейших изысков с полуострова. Да и туристам придется контролировать аппетиты, чтобы не лишиться товара на границе.

«Мой друг, уроженец Камчатки, привозил икру всем друзьям, которые перебрались во Владивосток. Он даже моих родителей угостил. Видимо, если сейчас соберется к нам, то уже не сможет такие объемы увезти, а жаль», — поделилась жительница дальневосточной столицы.

Получается, законопослушные россияне лишаются возможности сделать приятно своим родным и близким из-за браконьерской деятельности, с которой активно борются в правительстве Камчатки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лососи исчезают в Приморском крае.

Куда исчезают лососи: рыбопромышленники Приморья подводят итоги «красной» путины
Узнать подробнее
Читайте также:
Подорожает или нет: резкого роста цен на красную икру в Приморье не ожидается?Новый год без фейерверков: об ограничениях таможни рассказали жителям ПриморьяОбяжут всех собачников Приморья: нерадивых владельцев животных будут штрафовать
#Новости#Общество#Рыболовство#Владивосток#Таможня#Камчатка#Россельхознадзор#Нарушения#Лосось#Приморский край#Владимир Солодов#Приморье#Транспортировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика