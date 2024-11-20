Приехала скорая помощь: женщина сбила двухлетнюю малышку в Приморье

Posted 20 ноября, 00:52
Published 20 ноября, 00:52
Modified 20 ноября, 00:54
Updated 20 ноября, 00:54
Автомобилистка сбила двухлетнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре», сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Женщина на Honda Fit двигалась по Ленинской и наехала на двоих детей, — школьницу 2013 года рождения и малышку 2022 года рождения. В результате происшествия пострадавшие получили травмы и ушибы. Также в пресс-службе полиции отметили, что подростка госпитализировали в медучреждение.
Водительский стаж горожанки составляет семь лет. В 2024 году ее не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пешеходы нередко страдают из-за наглых водителей в Приморском крае.