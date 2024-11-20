Приехала скорая помощь: женщина сбила двухлетнюю малышку в Приморье

Женщина на Honda Fit двигалась по Ленинской и наехала на двоих детей, — школьницу 2013 года рождения и малышку 2022 года рождения. В результате происшествия пострадавшие получили травмы и ушибы. Также в пресс-службе полиции отметили, что подростка госпитализировали в медучреждение.