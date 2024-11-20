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Posted 20 ноября, 00:52

Published 20 ноября, 00:52

Modified 20 ноября, 00:54

Updated 20 ноября, 00:54

В аварии пострадал двухлетний ребенок в Приморском крае

Приехала скорая помощь: женщина сбила двухлетнюю малышку в Приморье

20 ноября 2024, 00:52
Фото: prim_police.

В аварии пострадал двухлетний ребенок в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Приморском крае произошла авария, в которой пострадали дети. Одной из пострадавших всего два года.

Автомобилистка сбила двухлетнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре», сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Женщина на Honda Fit двигалась по Ленинской и наехала на двоих детей, — школьницу 2013 года рождения и малышку 2022 года рождения. В результате происшествия пострадавшие получили травмы и ушибы. Также в пресс-службе полиции отметили, что подростка госпитализировали в медучреждение.

Водительский стаж горожанки составляет семь лет. В 2024 году ее не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пешеходы нередко страдают из-за наглых водителей в Приморском крае.

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