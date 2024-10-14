Вынесли приговор мужчине, уехавшему с места смертельного ДТП в Приморье

Posted 14 октября, 06:47
Published 14 октября, 06:47
Modified 14 октября, 06:49
Updated 14 октября, 06:49
В официальном telegram-канале прокуратуры опубликовали решение суда в отношении водителя, который насмерть сбил человека в Надеждинском районе.
Рулевой внедорожника переехал мужчину, идущего по проезжей части в темное время суток. Фигурант дела покинул место аварии, однако правоохранители оперативно нашли его.
«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде 2 месяцев домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке заметили мужчину с предметом, схожим с гранатой. В новых медиа заявили, что видели незнакомца с аналогичным элементом около детских учреждений.