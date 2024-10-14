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Posted 14 октября, 06:47

Published 14 октября, 06:47

Modified 14 октября, 06:49

Updated 14 октября, 06:49

В суде обнародовали наказание мужчине, который сбил человека в Приморском крае

Вынесли приговор мужчине, уехавшему с места смертельного ДТП в Приморье

14 октября 2024, 06:47
Фото: 1MI

В суде обнародовали наказание мужчине, который сбил человека в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Автомобилист сбил пешехода, который скончался от полученных травм в Надеждинском районе, и скрылся с места аварии. В суде озвучили меру пресечения рулевому.

В официальном telegram-канале прокуратуры опубликовали решение суда в отношении водителя, который насмерть сбил человека в Надеждинском районе.

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Рулевой внедорожника переехал мужчину, идущего по проезжей части в темное время суток. Фигурант дела покинул место аварии, однако правоохранители оперативно нашли его.

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде 2 месяцев домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке заметили мужчину с предметом, схожим с гранатой. В новых медиа заявили, что видели незнакомца с аналогичным элементом около детских учреждений.

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