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Posted 20 ноября, 07:12

Published 20 ноября, 07:12

Modified 20 ноября, 07:14

Updated 20 ноября, 07:14

Запрет на выход маломерных судов на водные объекты ввели в Приморском крае

С 20 ноября и до самой весны: акваторию закроют в Приморье

20 ноября 2024, 07:12
Фото: 1MI.

Запрет на выход маломерных судов на водные объекты ввели в Приморском крае

Сюжет
ЧП
Начиная с 20 ноября, выход маломерных судов на водные объекты Приморья запрещен и за такие нарушения предусмотрена административная ответственность согласно статье 11.8 КоАП РФ, а также рекомендуется обращаться за помощью в случае ЧП по номерам телефонов «101» или «112».

Навигацию маломерных судов в Приморье остановили 20 ноября. Теперь выход небольших суден в акваторию запрещен. Нарушителей ждут наказания.

Согласно закону о нарушениях при эксплуатации судов, капитанов будет ждать административное наказание, если они выйдут на воду после окончания сезона навигации.

В случае, если вам нужна помощь, или вы стали свидетелем несчастья, звоните по номеру «101» или «112», напоминает краевое управление МЧС.

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#Новости#Общество#КоАП РФ#Нарушения#Маломерные суда#Приморский край#ЧП#Приморье#Административная ответственность#Навигация
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