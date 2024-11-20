С 20 ноября и до самой весны: акваторию закроют в Приморье

Запрет на выход маломерных судов на водные объекты ввели в Приморском крае

Сюжет ЧП

Начиная с 20 ноября, выход маломерных судов на водные объекты Приморья запрещен и за такие нарушения предусмотрена административная ответственность согласно статье 11.8 КоАП РФ, а также рекомендуется обращаться за помощью в случае ЧП по номерам телефонов «101» или «112».