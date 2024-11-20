С 20 ноября и до самой весны: акваторию закроют в Приморье

Posted 20 ноября, 07:12
Published 20 ноября, 07:12
Modified 20 ноября, 07:14
Updated 20 ноября, 07:14
Навигацию маломерных судов в Приморье остановили 20 ноября. Теперь выход небольших суден в акваторию запрещен. Нарушителей ждут наказания.
Согласно закону о нарушениях при эксплуатации судов, капитанов будет ждать административное наказание, если они выйдут на воду после окончания сезона навигации.
В случае, если вам нужна помощь, или вы стали свидетелем несчастья, звоните по номеру «101» или «112», напоминает краевое управление МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нашествии рыбаков в акватории Владивостока.