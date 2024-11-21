Избили и запихнули в багажник: человека похитили в Приморском крае?

Posted 21 ноября, 00:00
Published 21 ноября, 00:00
Modified 21 ноября, 00:02
Updated 21 ноября, 00:02
В новых медиа появилась информация о том, что в Большом Камне неизвестные избили и похитили мужчину. Происшествием заинтересовались правоохранители, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств происшедшего и личности граждан, причастных к инциденту», — отметили в пресс-службе полиции.
После проверки будет принято решение согласно законодательству.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина похитил ребенка.