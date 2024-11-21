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Posted 21 ноября, 00:00

Published 21 ноября, 00:00

Modified 21 ноября, 00:02

Updated 21 ноября, 00:02

Дерзким похищением в Приморье заинтересовались в полиции

Избили и запихнули в багажник: человека похитили в Приморском крае?

21 ноября 2024, 00:00
Фото: 1MI.

Дерзким похищением в Приморье заинтересовались в полиции

Сюжет
УМВД
В Приморском крае двое мужчин насильно увезли человека в неизвестном направлении. Силовики разбираются в обстоятельствах возмутительного происшествия.

В новых медиа появилась информация о том, что в Большом Камне неизвестные избили и похитили мужчину. Происшествием заинтересовались правоохранители, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Видео: bkamenews.
«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств происшедшего и личности граждан, причастных к инциденту», — отметили в пресс-службе полиции.

После проверки будет принято решение согласно законодательству.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина похитил ребенка.

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