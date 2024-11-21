Мокрый снег и опасный гололед: глубокий циклон ударит по Приморью — даты

Posted 21 ноября, 02:04
Published 21 ноября, 02:04
Modified 21 ноября, 02:06
Updated 21 ноября, 02:06
26-27 ноября регион окажется под влиянием глубокого циклона, сообщает «Примгидромет». У синоптиков есть две версии, как бушующая стихия повлияет на синоптическую обстановку в крае.
Сейчас оба варианта вполне вероятны для региона. Стоит отметить, что все версии представляют угрозу для местного населения. Ведь большая часть территории зальет водой, засыпит снегом, после чего образуется гололед.
«Примгидромет следит за развитием событий, проводит постоянный мониторинг всей поступающей информации. Прогнозы будут уточняться», — добавили в метеослужбе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что северный ветер и зимние осадки испортят погоду уже на этой неделе в Приморском крае.