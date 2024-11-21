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Posted 21 ноября, 02:04

Published 21 ноября, 02:04

Modified 21 ноября, 02:06

Updated 21 ноября, 02:06

Дожди и снегопад обрушатся на Приморский край

Мокрый снег и опасный гололед: глубокий циклон ударит по Приморью — даты

21 ноября 2024, 02:04
Фото: 1MI.

Дожди и снегопад обрушатся на Приморский край

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Погода
Приморский край снова в ожидании жутких осадков. На сей раз у синоптиков два варианта, что ждет регион. К слову, оба варианта не сулят ничего хорошего местному населению.

26-27 ноября регион окажется под влиянием глубокого циклона, сообщает «Примгидромет». У синоптиков есть две версии, как бушующая стихия повлияет на синоптическую обстановку в крае.

  • Либо данный вихрь выйдет в Японское море 26 ноября и начнет смещаться на северо-восток вблизи побережья.
  • Либо непогода ударит по Владивостоку 26 ноября, затем двинется другие районы Приморья, далее отправится в Хабаровский край.

Сейчас оба варианта вполне вероятны для региона. Стоит отметить, что все версии представляют угрозу для местного населения. Ведь большая часть территории зальет водой, засыпит снегом, после чего образуется гололед.

«Примгидромет следит за развитием событий, проводит постоянный мониторинг всей поступающей информации. Прогнозы будут уточняться», — добавили в метеослужбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что северный ветер и зимние осадки испортят погоду уже на этой неделе в Приморском крае.

Снег и противный ветер испортят погоду в Приморье
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