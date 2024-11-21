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Posted 21 ноября, 01:23

Published 21 ноября, 01:23

Modified 21 ноября, 01:25

Updated 21 ноября, 01:25

Снегопад повлияет на теплую погоду в Приморском крае

Снег и противный ветер испортят погоду в Приморье

21 ноября 2024, 01:23
Фото: 1MI.

Снегопад повлияет на теплую погоду в Приморском крае

Сюжет
Погода
Очередной снегопад негативно отразится на синоптической обстановке в Приморском крае. 9 градусов тепла сменится минусовыми температурами и противным ветром.

Сегодня, 21 ноября, в регионе день выдастся теплым, — +9 — -2 °С. Облачность повлияет и на ночные температуры, минимальные значения будут колебаться от 0 до -9 °С. Также в крае ожидается умеренные снежные осадки, отметили в «Примгидромете».

В пятницу, 22 ноября, дневные температуры станут значительно ниже, 0 — -6 °С. Легкий плюс возможен только на западе и побережье.

Во Владивостоке существенных осадков не предвидится, однако ночью не исключен слабый снег. Завтра в дальневосточной столице столбики термометров покажут около нуля, но синоптическую обстановку испортит сильный северный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро к Приморскому краю подойдет мощный циклон, который натворит дел в регионе.

Дождь, снег и обледенелые дороги: мощный циклон надвигается на Приморье
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