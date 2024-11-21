Снег и противный ветер испортят погоду в Приморье

Сегодня, 21 ноября, в регионе день выдастся теплым, — +9 — -2 °С. Облачность повлияет и на ночные температуры, минимальные значения будут колебаться от 0 до -9 °С. Также в крае ожидается умеренные снежные осадки, отметили в «Примгидромете».