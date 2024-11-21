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Posted 21 ноября, 02:42

Published 21 ноября, 02:42

Modified 21 ноября, 02:44

Updated 21 ноября, 02:44

Серьезная авария с перевертышем случилась в центре города в Приморье

Перевернулся практически в самом центре: последствия ДТП попали на камеру в Приморье

21 ноября 2024, 02:42
Фото: 1MI.

Серьезная авария с перевертышем случилась в центре города в Приморье

Сюжет
Автомобиль
Во Владивостоке на Некрасовской произошло ДТП с перевертышем. Машина опрокинулась, водителя пытались достать из салона.

Во Владивостоке на Некрасовской случилось серьезное ДТП. Ночью автомобиль опрокинулся на проезжей части.

Машина перевернулась, водителя пытались вытащить из салона очевидцы. В сети появилось видео с места происшествия.

Видео: svodka25.

На кадрах видно, как два молодых человека поднялись на перевернутое авто и старались спасти водителя, попавшего в аварию. О состоянии водителя не сообщалось. Есть ли другие пострадавшие, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая вызвала общественный резонанс в Приморском крае.

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