Перевернулся практически в самом центре: последствия ДТП попали на камеру в Приморье

Posted 21 ноября, 02:42
Published 21 ноября, 02:42
Modified 21 ноября, 02:44
Updated 21 ноября, 02:44
Во Владивостоке на Некрасовской случилось серьезное ДТП. Ночью автомобиль опрокинулся на проезжей части.
Машина перевернулась, водителя пытались вытащить из салона очевидцы. В сети появилось видео с места происшествия.
На кадрах видно, как два молодых человека поднялись на перевернутое авто и старались спасти водителя, попавшего в аварию. О состоянии водителя не сообщалось. Есть ли другие пострадавшие, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая вызвала общественный резонанс в Приморском крае.