Теплый вечер накроется белым снегом: зима вновь напомнит о себе в Приморье

Во Владивостоке осадков не предвидится. Воздух прогреется до +4 — +6 °C. В Уссурийске непогоды не ожидается, столбики термометров поднимутся до +3 — +5 °C. В Находке осадков не прогнозируется. Максимальные температуры будут колебаться от +5 до +7 °C.