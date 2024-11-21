Теплый вечер накроется белым снегом: зима вновь напомнит о себе в Приморье

Posted 20 ноября, 23:34
Published 20 ноября, 23:34
Modified 20 ноября, 23:36
Updated 20 ноября, 23:36
Сегодня в регионе возможен небольшой снег, сообщает «Примпогода». Также в крае будет дуть умеренный западный ветер. Температурный фон составит 0 — +7 °C.
Во Владивостоке осадков не предвидится. Воздух прогреется до +4 — +6 °C. В Уссурийске непогоды не ожидается, столбики термометров поднимутся до +3 — +5 °C. В Находке осадков не прогнозируется. Максимальные температуры будут колебаться от +5 до +7 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае наблюдаются погодные качели в последнее время.