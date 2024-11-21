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Posted 20 ноября, 23:34

Published 20 ноября, 23:34

Modified 20 ноября, 23:36

Updated 20 ноября, 23:36

Небольшой снегопад ожидается в Приморском крае

Теплый вечер накроется белым снегом: зима вновь напомнит о себе в Приморье

20 ноября 2024, 23:34
Фото: Изображение Midjourney.

Небольшой снегопад ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморский край наведается спокойная погода, — плюсовые температуры и отсутствие ветра порадуют жителей региона. Но вечером зимушка вновь нагрянет в некоторые районы.

Сегодня в регионе возможен небольшой снег, сообщает «Примпогода». Также в крае будет дуть умеренный западный ветер. Температурный фон составит 0 — +7 °C.

Во Владивостоке осадков не предвидится. Воздух прогреется до +4 — +6 °C. В Уссурийске непогоды не ожидается, столбики термометров поднимутся до +3 — +5 °C. В Находке осадков не прогнозируется. Максимальные температуры будут колебаться от +5 до +7 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае наблюдаются погодные качели в последнее время.

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