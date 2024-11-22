И помог, и врезал: дорожная яма довела мужчину до уголовного дела в Приморье

Posted 21 ноября, 23:48
Published 21 ноября, 23:48
Modified 22 ноября, 02:20
Updated 22 ноября, 02:20
В Хасанском районе мужчина на машине угодил в яму, но нашелся местный житель, который вызволил его из дорожной ловушки, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.
Пришло время расплачиваться за оказанное содействие, но на телефоне автомобилиста не ловила связь. Тогда помощник решил, что его решили обмануть. Так, он вытащил магнитолу из спасенного транспорта в качестве залога. Возмущенный владелец попытался вернуть проигрыватель, но получил удар кулаком в лицо.
На недоверчивого приморца возбудили уголовное дело за самоуправство, совершенное с применением насилия. Однако до суда инцидент не дошел.
«Обвиняемый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи возмещением 10 196,20 руб. причиненного ущерба и отсутствием претензий со стороны потерпевшего», — отметили в пресс-службе судебной системы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Большом Камне мужчину избили и похитили.