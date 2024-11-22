И помог, и врезал: дорожная яма довела мужчину до уголовного дела в Приморье

Неожиданное спасение обернулось конфликтом в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

В Приморском крае автомобилист получил удар не только от судьбы, но и в лицо. Ему повезло, что в тяжелую минуту нашелся попутчик, который вытащил его транспорт из ямы. Но «добрый самаритянин» оказался недоверчивым и весьма вспыльчивым…