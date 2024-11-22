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Posted 22 ноября, 02:55

Published 22 ноября, 02:55

Modified 22 ноября, 02:57

Updated 22 ноября, 02:57

Метель может осложнить ситуацию с гололедом в Приморском крае

Осторожнее на дорогах: метель может обрушиться на замерзшее Приморье — видео

22 ноября 2024, 02:55
Фото: 1MI.

Метель может осложнить ситуацию с гололедом в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае дороги сковали ледяные оковы. Совсем скоро обстановка ухудшится из-за непогоды.

По данным «Маглипогоды», ездить по дорогам региона сейчас опасно. На трассах сохраняются гололед и снежный накат. Автомобилистам необходимо быть предельно осторожными на перевалах и в горных районах.

Фото: maglipogoda_kanal

Порой водителям сложно разглядеть наледь на асфальте, из-за чего некоторые попадают в ДТП.

Фото: maglipogoda_kanal

К слову, власти муниципалитетов борются с погодными явлениями. Например, на Лазовском перевале ходит спецтехника и посыпает дорогу песком.

Видео: maglipogoda_kanal.

Важно отметить, что в регионе сегодня будет не только холодно, но и ветрено. Также в некоторых районах выпадет снег, кое-где не исключена метель, отметил основательно портала Руслан Юрковский.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики сделали важное объявление по поводу ледяного дождя в Приморском крае.

Важное объявление: о ледяном дожде рассказали синоптики Приморья
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