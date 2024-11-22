Осторожнее на дорогах: метель может обрушиться на замерзшее Приморье — видео

Posted 22 ноября, 02:55
Published 22 ноября, 02:55
Modified 22 ноября, 02:57
Updated 22 ноября, 02:57
По данным «Маглипогоды», ездить по дорогам региона сейчас опасно. На трассах сохраняются гололед и снежный накат. Автомобилистам необходимо быть предельно осторожными на перевалах и в горных районах.
Порой водителям сложно разглядеть наледь на асфальте, из-за чего некоторые попадают в ДТП.
К слову, власти муниципалитетов борются с погодными явлениями. Например, на Лазовском перевале ходит спецтехника и посыпает дорогу песком.
Важно отметить, что в регионе сегодня будет не только холодно, но и ветрено. Также в некоторых районах выпадет снег, кое-где не исключена метель, отметил основательно портала Руслан Юрковский.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики сделали важное объявление по поводу ледяного дождя в Приморском крае.