Важное объявление: о ледяном дожде рассказали синоптики Приморья

Posted 22 ноября, 01:54
Published 22 ноября, 01:54
Modified 22 ноября, 02:19
Updated 22 ноября, 02:19
В регионе объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков. Некоторые жители дальневосточной столицы испугались, что в городе вновь ожидается ледяной дождь. Однако «Примгидромет» поспешил внести ясность в синоптическую обстановку.
Во Владивостоке прогнозируется сильный дождь, после которого нагрянет похолодание и образуется гололед на дорогах. Но бояться ледяных осадков не стоит.
«Для образования ледяного дождя необходимы особые условия: тёплая воздушная масса на высоте, из которой идёт дождь, и одновременно холодная воздушная масса в приземном слое, чтобы капли дождя покрывались ледяной коркой при попадании в холодный воздух. На поверхности земли капсулы разбиваются и вода, находящаяся внутри них, замерзает», — пояснили синоптики.
Но в этот раз земля будет теплая, минусовые температуры ожидаются уже после осадков. Таким образом, ледяной «блокады» в городе не предвидится. Однако приморцам необходимо позаботиться о безопасности в период бушующей стихии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во многих районах Приморья царит настоящая зима.