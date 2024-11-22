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Posted 22 ноября, 01:54

Published 22 ноября, 01:54

Modified 22 ноября, 02:19

Updated 22 ноября, 02:19

О вероятности ледяного дождя в Приморском крае рассказали специалисты

Важное объявление: о ледяном дожде рассказали синоптики Приморья

22 ноября 2024, 01:54
Фото: vostokmedia.com.

О вероятности ледяного дождя в Приморском крае рассказали специалисты

Сюжет
Безопасность
Весть о надвигающихся осадках переполошила Приморский край. Многие предположили, что на регион обрушится ледяной дождь. Чего ожидать от погоды на самом деле? — узнаете в материале.

В регионе объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков. Некоторые жители дальневосточной столицы испугались, что в городе вновь ожидается ледяной дождь. Однако «Примгидромет» поспешил внести ясность в синоптическую обстановку.

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Во Владивостоке прогнозируется сильный дождь, после которого нагрянет похолодание и образуется гололед на дорогах. Но бояться ледяных осадков не стоит.

«Для образования ледяного дождя необходимы особые условия: тёплая воздушная масса на высоте, из которой идёт дождь, и одновременно холодная воздушная масса в приземном слое, чтобы капли дождя покрывались ледяной коркой при попадании в холодный воздух. На поверхности земли капсулы разбиваются и вода, находящаяся внутри них, замерзает», — пояснили синоптики.

Но в этот раз земля будет теплая, минусовые температуры ожидаются уже после осадков. Таким образом, ледяной «блокады» в городе не предвидится. Однако приморцам необходимо позаботиться о безопасности в период бушующей стихии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во многих районах Приморья царит настоящая зима.

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