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Posted 22 ноября, 01:11

Published 22 ноября, 01:11

Modified 22 ноября, 01:14

Updated 22 ноября, 01:14

Популярный торговый центр эвакуировали во Владивостоке — видео — новые медиа

Популярный торговый центр эвакуировали во Владивостоке — видео — новые медиа

22 ноября 2024, 01:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Росгвардия
Посетители спешно покинули ТЦ «Первореченский» во Владивостоке. Приморцы заявили, что в помещение зашли сотрудники Росгвардии со служебными собаками.

Люди покинули торговый центр «Первореченский» в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, на месте происшествия уже работают сотрудники Росгвардии. Горожане предполагают, что силовики со служебными собаками проверяют помещение на наличие угроз.

Видео: novosti_primorye25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что студенты колледжа покинули образовательное учреждение во Владивостоке. Наш корреспондент выяснил причину эвакуации с участием спасателей МЧС России по Приморскому краю.

Почему десятки людей столпились у колледжа во Владивостоке?
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