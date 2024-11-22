Популярный торговый центр эвакуировали во Владивостоке — видео — новые медиа

Posted 22 ноября, 01:11
Published 22 ноября, 01:11
Modified 22 ноября, 01:14
Updated 22 ноября, 01:14
Люди покинули торговый центр «Первореченский» в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, на месте происшествия уже работают сотрудники Росгвардии. Горожане предполагают, что силовики со служебными собаками проверяют помещение на наличие угроз.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что студенты колледжа покинули образовательное учреждение во Владивостоке. Наш корреспондент выяснил причину эвакуации с участием спасателей МЧС России по Приморскому краю.