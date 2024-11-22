Пробил леера и перевернулся: последствия аварии попали на камеру во Владивостоке

Posted 22 ноября, 01:54
Published 22 ноября, 01:54
Modified 22 ноября, 01:56
Updated 22 ноября, 01:56
Автомобиль пробил леера на трассе в пригороде Владивостока.
Рядом с остановкой «14-й километр» машина врезалась в ограждение и перевернулась. Последствия аварии попали на камеру. Видеозаписью очевидцы поделились в сети.
По словам очевидцев, полицейские уже работают на месте происшествия. Причина ДТП пока неизвестна.
О пострадавших не сообщали. Что произошло с водителем, и прочие обстоятельства выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нескольких жёстких авариях в Приморском крае.