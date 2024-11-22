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Posted 22 ноября, 01:54

Published 22 ноября, 01:54

Modified 22 ноября, 01:56

Updated 22 ноября, 01:56

Серьезное ДТП с переворотом случилось в пригороде Владивостока

Пробил леера и перевернулся: последствия аварии попали на камеру во Владивостоке

22 ноября 2024, 01:54
Фото: 1MI.

Серьезное ДТП с переворотом случилось в пригороде Владивостока

Сюжет
Полиция
Авария произошла у остановки «14-й километр» во Владивостоке. По словам очевидцев, полиция уже на месте.

Автомобиль пробил леера на трассе в пригороде Владивостока.

 

Рядом с остановкой «14-й километр» машина врезалась в ограждение и перевернулась. Последствия аварии попали на камеру. Видеозаписью очевидцы поделились в сети.

Видео: dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, полицейские уже работают на месте происшествия. Причина ДТП пока неизвестна.

О пострадавших не сообщали. Что произошло с водителем, и прочие обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нескольких жёстких авариях в Приморском крае.

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