Снесли знак и поставили «колом» Чуркин: ДТП случилось во Владивостоке — видео

Posted 22 ноября, 02:13
Published 22 ноября, 02:13
Modified 22 ноября, 02:18
Updated 22 ноября, 02:18
Многие жители дальневосточной столицы оказались «узниками» столпотворения на пути к Чуркину. Один из приморцев поделился снимком начала пробки.
Оказалось, что затор на дороге получился из-за аварии на Окатовой. По словам очевидца, его мучения из-за осложненного трафика начались с улицы Надибаидзе.
Судя по кадрам, две малолитражки не поделили полосу и даже умудрились снести дорожный знак. Обстоятельства происшествия пока неизвестны, о пострадавших тоже не сообщается. Но опечалены, как минимум, все участники движения, которые сейчас простаивают в пробке из-за ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист пробил леерное ограждение и перевернулся во Владивостоке. Жуткий инцидент случился около остановки «14 километр». На месте происшествия работают сотрудники полиции.