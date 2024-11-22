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Posted 22 ноября, 02:13

Published 22 ноября, 02:13

Modified 22 ноября, 02:18

Updated 22 ноября, 02:18

Авария спровоцировала дорожный коллапс во Владивостоке

Снесли знак и поставили «колом» Чуркин: ДТП случилось во Владивостоке — видео

22 ноября 2024, 02:13
Фото: vostokmedia.com.

Авария спровоцировала дорожный коллапс во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Нередко жители Владивостока становятся обладателями «счастливого набора» — утро, пробка, ДТП. Сегодня джекпот сорвали автомобилисты на Чуркине.

Многие жители дальневосточной столицы оказались «узниками» столпотворения на пути к Чуркину. Один из приморцев поделился снимком начала пробки.

Фото: vostokmedia.com

Оказалось, что затор на дороге получился из-за аварии на Окатовой. По словам очевидца, его мучения из-за осложненного трафика начались с улицы Надибаидзе.

Видео: vostokmedia.com.

Судя по кадрам, две малолитражки не поделили полосу и даже умудрились снести дорожный знак. Обстоятельства происшествия пока неизвестны, о пострадавших тоже не сообщается. Но опечалены, как минимум, все участники движения, которые сейчас простаивают в пробке из-за ДТП.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист пробил леерное ограждение и перевернулся во Владивостоке. Жуткий инцидент случился около остановки «14 километр». На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Пробил леера и перевернулся: последствия аварии попали на камеру во Владивостоке
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