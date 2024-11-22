Снесли знак и поставили «колом» Чуркин: ДТП случилось во Владивостоке — видео

Судя по кадрам, две малолитражки не поделили полосу и даже умудрились снести дорожный знак. Обстоятельства происшествия пока неизвестны, о пострадавших тоже не сообщается. Но опечалены, как минимум, все участники движения, которые сейчас простаивают в пробке из-за ДТП.