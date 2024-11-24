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Posted 24 ноября, 03:56

Published 24 ноября, 03:56

Modified 24 ноября, 04:08

Updated 24 ноября, 04:08

Прозрачную систему переезда в Приморье организуют для работников из Узбекистана

Прозрачную систему переезда в Приморье организуют для работников из Узбекистана

24 ноября 2024, 03:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Международное сотрудничество
В Приморье разрабатывается система отбора и подготовки работников из Узбекистана. Иностранцев будут обучать русскому языку и профессиональным навыкам для обеспечения прозрачности и безопасности процесса трудовой миграции.

Представительства Приморского края в Узбекистане уже скоро начнут готовить трудовые кадры для работы на предприятиях края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Узбекистан обсудил процесс организации работы с иностранными гражданами. Глава региона подчеркнул, что важно сделать процесс подготовки и адаптации каждого специалиста прозрачным и легальным. Для этого в стране создадут несколько представительств Приморского края.

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В Приморском крае начали создавать систему, направленную на обеспечение прозрачных и законных условий для рабочей миграции граждан из Узбекистана. Эта идея предусматривает сотрудничество с представителями миграционного агентства Узбекистана и создание в стране представительств Приморья. Об этом Глава Приморского края рассказал корреспонденту «Восток-Медиа».

Видео: vostokmedia.com.

Олег Кожемяко подчеркнул, что основная цель заключается в отборе и подготовке сотрудников еще до их переезда на территорию России. В рамках программы иностранцам будут помогать учить русский язык, их познакомят с историей и культурой России, а также помогут получить навыки по профессиям, которые востребованы в регионе. Планируется организовать курсы профессиональной подготовки и предварительного отбора в учебных заведениях.

«Мы готовы обучать русскому языку, мы готовы знакомиться со своей историей, со своей культурой, мы готовы даже на базе какого-либо колледжа давать возможности, получать навыки, то есть специальности, которые нам нужны», — рассказал губернатор.

Эта система будет направлена на уменьшение возможных конфликтов и обеспечение гарантий для всех участников процесса: ситуаций, когда работнику пообещали помочь с документами, но этого не сделали, можно будет избежать.

«И жителям Узбекистана будет выгодно работать через систему, в которой будет гарантия правильных, прозрачных подходов, и работодателям, которые желают нанимать иностранцев. Последним будет понятно, что к ним приезжают подготовленные сотрудники, стоящие на учете в обеих странах», — отметил глава региона.

Олег Кожемяко также подчеркнул, что нововведение поможет восстановить порядок в частных организациях, которые нанимают на работу иностранных граждан:

«Те организации, которые будут подавать заявки… Я надеюсь, там будет восстановлен порядок, и люди будут нести ответственность за граждан, кто работает у них».

Предполагается, что новая система поможет сделать процесс рабочей миграции более понятным и прозрачным, а также обеспечит безопасность и комфорт для всех его участников.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье развивают межкультурные связи.

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