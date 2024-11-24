Прозрачную систему переезда в Приморье организуют для работников из Узбекистана

Олег Кожемяко подчеркнул, что основная цель заключается в отборе и подготовке сотрудников еще до их переезда на территорию России. В рамках программы иностранцам будут помогать учить русский язык, их познакомят с историей и культурой России, а также помогут получить навыки по профессиям, которые востребованы в регионе. Планируется организовать курсы профессиональной подготовки и предварительного отбора в учебных заведениях.