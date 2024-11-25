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Posted 25 ноября, 02:57

Published 25 ноября, 02:57

Modified 25 ноября, 02:59

Updated 25 ноября, 02:59

Эвакуатор начал терять детали на ходу на трассе в Приморском крае

«А если бы колесо?»: грузовик начал разваливаться на ходу в Приморье — видео

25 ноября 2024, 02:57
Фото: 1MI.

Эвакуатор начал терять детали на ходу на трассе в Приморском крае

Сюжет
Эвакуатор
На трассе Седанка — Де-Фриз — Новый в Приморском крае у эвакуатора отвалилось зеркало. Прямо на ходу оно отлетело в другой автомобиль.

Серьезная авария могла произойти из-за рассыпавшейся на ходу машины в Приморье. Грузовик терял части на скорости. Прямо на трассе у эвакуатора оторвалось зеркало бокового вида, его унесло в ехавший следом автомобиль.

По словам владельца машины, передний бампер пострадал не существенно, задний же помялся сильнее.

Видео: chp_primkray.

Автомобилисты рассказали, что увернуться было практически невозможно.

«Спасибо, что не колесо», — грустно вздыхает владелец легковушки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о машине, которая перегородила трассу в Приморье.

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#Общество#Видео#Транспорт#Трасса#Эвакуатор#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Происшествия#Инцидент
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