«А если бы колесо?»: грузовик начал разваливаться на ходу в Приморье — видео

Posted 25 ноября, 02:57
Published 25 ноября, 02:57
Modified 25 ноября, 02:59
Updated 25 ноября, 02:59
Серьезная авария могла произойти из-за рассыпавшейся на ходу машины в Приморье. Грузовик терял части на скорости. Прямо на трассе у эвакуатора оторвалось зеркало бокового вида, его унесло в ехавший следом автомобиль.
По словам владельца машины, передний бампер пострадал не существенно, задний же помялся сильнее.
Автомобилисты рассказали, что увернуться было практически невозможно.
«Спасибо, что не колесо», — грустно вздыхает владелец легковушки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о машине, которая перегородила трассу в Приморье.