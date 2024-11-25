«А если бы колесо?»: грузовик начал разваливаться на ходу в Приморье — видео

Серьезная авария могла произойти из-за рассыпавшейся на ходу машины в Приморье. Грузовик терял части на скорости. Прямо на трассе у эвакуатора оторвалось зеркало бокового вида, его унесло в ехавший следом автомобиль.



По словам владельца машины, передний бампер пострадал не существенно, задний же помялся сильнее.