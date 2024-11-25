Два удара ножом: нападение на силовика произошло в Приморье — подробности

Posted 25 ноября, 01:45
Published 25 ноября, 01:45
Modified 25 ноября, 01:47
Updated 25 ноября, 01:47
Житель Тавричанки ранил ножом сотрудника полиции, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Мужчина напал на двух правоохранителей, когда они прибыли на вызов. Приморец нанес два удара холодным оружием одному из силовиков.
На злоумышленника возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Стоит отметить, что фигурант уже был осужден за преступление против собственности. Более того, он уклонялся от административных обязанностей.
На сегодняшний день подозреваемому предъявили обвинение. Также его заключили под стражу. Мужчина может лишиться свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке уссуриец отобрал одежду у отдыхающего в баре, после чего ранил его ножом.