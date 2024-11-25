vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 02:09

Published 25 ноября, 02:09

Modified 25 ноября, 02:11

Updated 25 ноября, 02:11

Тигр держит в страхе население Находки в Приморском крае

Хищника сложно отследить: тигр пугает жителей Приморья — видео

25 ноября 2024, 02:09
Фото: Изображение Midjourney.

Тигр держит в страхе население Находки в Приморском крае

Сюжет
Снег
Краснокнижное животное не на шутку взволновало приморцев, которые проживают во Врангеле. Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил, как обстоят дела с выслеживанием хищника на сегодняшний день.

Жители Врангеля обеспокоены появлением амурского тигра в окрестностях Находки. На кадрах видно, что зверь умиротворенно лежит неподалеку от дачных домиков. Более того, приморцы не исключают того, что хищник может быть ранен. Ведь на его боку очевидцы заметили кровь. Также полосатый кот хромает, отметили подписчики новых медиа.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.

Оказывается, тигр действительно был замечен около дачных участков около Врангеля. Сейчас он иногда попадается на глаза людям. Однако специалисты уже работают с этой проблемой.

«Охотнадзор занимается данным вопросом. Ситуацию осложняет отсутствие снега», — отметил Сергей Арамилев.

Понять, где сейчас находится краснокнижное животное, крайне тяжело. Ведь тигр ведет себя неконфликтно. Он не заходит на придомовые территории.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигрицу видели около дачных участков общества «Дружба» в Находке. Тогда сотрудники Охотнадзора прогнали ее, не причинив вреда.

«Все, назад. Уши прижала»: тигрица подошла к дачному поселку в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Снег и гололедица: о погоде на завтра рассказали синоптики в Приморье+3 даже ночью: еще один теплый день ждет ПриморьеТеплый вечер накроется белым снегом: зима вновь напомнит о себе в Приморье
#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Снег#Приморский край#Амурский тигр#Придомовые территории#Охотнадзор#Центр#Дружба#Врангель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика