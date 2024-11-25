Хищника сложно отследить: тигр пугает жителей Приморья — видео

Posted 25 ноября, 02:09
Published 25 ноября, 02:09
Modified 25 ноября, 02:11
Updated 25 ноября, 02:11
Жители Врангеля обеспокоены появлением амурского тигра в окрестностях Находки. На кадрах видно, что зверь умиротворенно лежит неподалеку от дачных домиков. Более того, приморцы не исключают того, что хищник может быть ранен. Ведь на его боку очевидцы заметили кровь. Также полосатый кот хромает, отметили подписчики новых медиа.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.
Оказывается, тигр действительно был замечен около дачных участков около Врангеля. Сейчас он иногда попадается на глаза людям. Однако специалисты уже работают с этой проблемой.
«Охотнадзор занимается данным вопросом. Ситуацию осложняет отсутствие снега», — отметил Сергей Арамилев.
Понять, где сейчас находится краснокнижное животное, крайне тяжело. Ведь тигр ведет себя неконфликтно. Он не заходит на придомовые территории.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигрицу видели около дачных участков общества «Дружба» в Находке. Тогда сотрудники Охотнадзора прогнали ее, не причинив вреда.