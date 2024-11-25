Хищника сложно отследить: тигр пугает жителей Приморья — видео

Жители Врангеля обеспокоены появлением амурского тигра в окрестностях Находки. На кадрах видно, что зверь умиротворенно лежит неподалеку от дачных домиков. Более того, приморцы не исключают того, что хищник может быть ранен. Ведь на его боку очевидцы заметили кровь. Также полосатый кот хромает, отметили подписчики новых медиа.