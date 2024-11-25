Подростки сотворили ужасное посреди ночи в Приморье — видео

Posted 25 ноября, 04:48
Published 25 ноября, 04:48
Modified 25 ноября, 04:50
Updated 25 ноября, 04:50
В Артеме на улице Бабушкина около дома №14 школьники учудили возмутительную пакость. Юные хулиганы вооружились яйцами и закидали окна на первом этаже. По данным из новых медиа, пострадавшие приморцы планируют написать заявление на подростков.
К слову, видео доказательства у горожан имеются. Злодеяние трех сорванцов попало на камеру.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неизвестный испортил монумент Ленина в дальневосточной столице. Правоохранительные органы заинтересовались вопиющим происшествием.