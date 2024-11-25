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Posted 25 ноября, 04:48

Published 25 ноября, 04:48

Modified 25 ноября, 04:50

Updated 25 ноября, 04:50

Школьники закидали яйцами окна многоэтажки в Приморском крае

Подростки сотворили ужасное посреди ночи в Приморье — видео

25 ноября 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney.

Школьники закидали яйцами окна многоэтажки в Приморском крае

Сюжет
Хулиганство
Вопиющий инцидент случился в ночное время в одном из городов Приморского края. Пострадавшие горожане намерены наказать малолетних разбойников.

В Артеме на улице Бабушкина около дома №14 школьники учудили возмутительную пакость. Юные хулиганы вооружились яйцами и закидали окна на первом этаже. По данным из новых медиа, пострадавшие приморцы планируют написать заявление на подростков.

К слову, видео доказательства у горожан имеются. Злодеяние трех сорванцов попало на камеру.

Видео: Vladivostok_dps.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неизвестный испортил монумент Ленина в дальневосточной столице. Правоохранительные органы заинтересовались вопиющим происшествием.

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