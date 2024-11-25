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Posted 25 ноября, 02:33

Published 25 ноября, 02:33

Modified 25 ноября, 02:35

Updated 25 ноября, 02:35

Выяснились обстоятельства убийства пропавшего жителя Приморского края

Застрелил и закопал на пригорке: выяснились обстоятельства убийства жителя Приморья

25 ноября 2024, 02:33
Фото: Изображение Midjourney.

Выяснились обстоятельства убийства пропавшего жителя Приморского края

Сюжет
Прокуратура
Подозреваемому в причинении смерти человека в Ольгинском районе назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Он случайно застрелил мужчину во время охоты и спрятал его тело в окрестностях села Горноводное.

Подозреваемого в причинении смерти жителю Ольгинского района избрали меру пресечения в Приморье.

Ранее прокуратура начала расследование уголовного дела по факту исчезновения мужчины 1965 года рождения.

Во время проведения оперативных действий удалось установить, что в сентябре 2024 года 24-летний молодой человек ошибочно принял человека за дикое животное на охоте и выстрелил в него. После этого он с товарищем перевез тело на место в окрестностях села Горноводное и закопал его, а также спрятал оружие.

Суд постановил поместить подозреваемого под домашний арест.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся проконтролирует прокуратура Ольгинского района.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который забил своего соседа ножом.

17 ударов ножом: мужчина забил соседа и оставил умирать в Приморье
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