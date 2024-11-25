Застрелил и закопал на пригорке: выяснились обстоятельства убийства жителя Приморья

Posted 25 ноября, 02:33
Published 25 ноября, 02:33
Modified 25 ноября, 02:35
Updated 25 ноября, 02:35
Подозреваемого в причинении смерти жителю Ольгинского района избрали меру пресечения в Приморье.
Ранее прокуратура начала расследование уголовного дела по факту исчезновения мужчины 1965 года рождения.
Во время проведения оперативных действий удалось установить, что в сентябре 2024 года 24-летний молодой человек ошибочно принял человека за дикое животное на охоте и выстрелил в него. После этого он с товарищем перевез тело на место в окрестностях села Горноводное и закопал его, а также спрятал оружие.
Суд постановил поместить подозреваемого под домашний арест.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся проконтролирует прокуратура Ольгинского района.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который забил своего соседа ножом.