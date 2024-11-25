Застрелил и закопал на пригорке: выяснились обстоятельства убийства жителя Приморья

Во время проведения оперативных действий удалось установить, что в сентябре 2024 года 24-летний молодой человек ошибочно принял человека за дикое животное на охоте и выстрелил в него. После этого он с товарищем перевез тело на место в окрестностях села Горноводное и закопал его, а также спрятал оружие.