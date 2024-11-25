Женщина погибла от руки родного сына: жителя Приморья заключили под стражу

Posted 25 ноября, 03:41
Published 25 ноября, 03:41
Modified 25 ноября, 03:43
Updated 25 ноября, 03:43
Жителя Приморья арестовали подозреваемым в избиении своей матери, что привело к ее кончине.
20 ноября 2024 года в поселке Смоляниново Шкотовского района мужчина напал на свою мать. Он ударил женщину ногой в область груди и живота. Вследствие полученных травм она скончалась.
С учетом позиции прокурора, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца.
Ход расследования уголовного дела по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью смертью человека по неосторожности) находится под контролем межрайонной прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком убийстве на кухне.