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Posted 25 ноября, 03:41

Published 25 ноября, 03:41

Modified 25 ноября, 03:43

Updated 25 ноября, 03:43

Смерть женщины от избиения родным сыном расследуют в Приморском крае

Женщина погибла от руки родного сына: жителя Приморья заключили под стражу

25 ноября 2024, 03:41
Фото: 1MI.

Смерть женщины от избиения родным сыном расследуют в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Подозреваемый серьезно избил свою матерь во время ссоры, в результате женщина скончалась. Мужчину заключили под стражу. Подробности выясняют.

Жителя Приморья арестовали подозреваемым в избиении своей матери, что привело к ее кончине.

20 ноября 2024 года в поселке Смоляниново Шкотовского района мужчина напал на свою мать. Он ударил женщину ногой в область груди и живота. Вследствие полученных травм она скончалась.

С учетом позиции прокурора, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца.

Ход расследования уголовного дела по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью смертью человека по неосторожности) находится под контролем межрайонной прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком убийстве на кухне.

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