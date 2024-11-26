«Апокалипсис» начинается: мощный снегопад накрыл север Приморья — видео

В Горноводном снежинки плотно укрыли землю. Судя по всему, зима решила, что север региона уже готов к зимнему сезону. Не исключено, что предновогодняя суета начнется во многих районах после циклона, который вот-вот ударит по краю. Ведь синоптики обещали снежную погоду в некоторых уголках Приморья.