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Posted 26 ноября, 03:07

Published 26 ноября, 03:07

Modified 26 ноября, 03:09

Updated 26 ноября, 03:09

Сильный осадки обрушился на Приморский край

«Апокалипсис» начинается: мощный снегопад накрыл север Приморья — видео

26 ноября 2024, 03:07
Фото: 1MI.

Сильный осадки обрушился на Приморский край

Сюжет
Зима
Проделки погоды не дают покоя жителя Приморского края с раннего утра. К обеду зимние осадки уверенно заявили о себе в северной части региона.

В Горноводном снежинки плотно укрыли землю. Судя по всему, зима решила, что север региона уже готов к зимнему сезону. Не исключено, что предновогодняя суета начнется во многих районах после циклона, который вот-вот ударит по краю. Ведь синоптики обещали снежную погоду в некоторых уголках Приморья.

Видео: maglipogoda_kanal.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморский край надвигается серьезная непогода. В регионе будет дуть сильный ветер, на некоторые районы обрушаться интенсивные осадки.

Ветер штормовой, дождь очень сильный — погода Приморье не балует
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