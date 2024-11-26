Кожемяко рассказал о новогодних подарках для приморских детей

Posted 26 ноября, 11:12
Published 26 ноября, 11:12
Modified 26 ноября, 11:42
Updated 26 ноября, 11:42
Губернатор Приморья подтвердил, что дети получат традиционные новогодние подарки. Власти рассматривают возможность дополнить сладкие наборы свежими фруктами.
«Мы рассматриваем возможность включить в подарки фрукты и сладости от местных компаний. Детям много не надо, и я уверен, что они будут рады сладкому сюрпризу», — поделился Кожемяко.
По словам губернатора, детям не требуется большое количество сладостей, но важно, чтобы подарок принес им радость.Говоря о личных ожиданиях от наступающего праздника, глава региона подчеркнул важность бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения в новогодние дни, что является приоритетной задачей для руководителей всех уровней и ресурсоснабжающих организаций.