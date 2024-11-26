vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 11:12

Published 26 ноября, 11:12

Modified 26 ноября, 11:42

Updated 26 ноября, 11:42

Кожемяко рассказал о новогодних подарках для приморских детей

Кожемяко рассказал о новогодних подарках для приморских детей

26 ноября 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
С приближением Нового года в Приморье активно обсуждают вопрос о традиционных подарках для детей от губернатора. Как обычно, власти стараются сделать так, чтобы презенты состояли из продукции местных производителей.

Губернатор Приморья подтвердил, что дети получат традиционные новогодние подарки. Власти рассматривают возможность дополнить сладкие наборы свежими фруктами.

«Мы рассматриваем возможность включить в подарки фрукты и сладости от местных компаний. Детям много не надо, и я уверен, что они будут рады сладкому сюрпризу», — поделился Кожемяко.

По словам губернатора, детям не требуется большое количество сладостей, но важно, чтобы подарок принес им радость.Говоря о личных ожиданиях от наступающего праздника, глава региона подчеркнул важность бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения в новогодние дни, что является приоритетной задачей для руководителей всех уровней и ресурсоснабжающих организаций.

Читайте также:
Трасса Владивосток-Находка: второй этап строительства завершат к 2026 годуОлег Кожемяко: Около трех тысяч БПЛА поставил Приморский край в зону СВОПрямой разговор с Губернатором Приморья: где смотреть эфир?
#Новости#Общество#Местные производители#Фрукты#Приморский край#Подарки#Приморье#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика