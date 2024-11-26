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Posted 26 ноября, 00:22

Published 26 ноября, 00:22

Modified 26 ноября, 00:24

Updated 26 ноября, 00:24

Прямая трансляция с Губернатором Приморского края пройдет 26 ноября

Прямой разговор с Губернатором Приморья: где смотреть эфир?

26 ноября 2024, 00:22
Фото: 1MI.

Прямая трансляция с Губернатором Приморского края пройдет 26 ноября

Сюжет
Соцсети
Губернатор Приморья Олег Кожемяко проведет прямую трансляцию и ответит на вопросы жителей 26 ноября в 19:00. Посмотреть эфир можно будет на нескольких телеканалах и официальных аккаунтах в социальных сетях.

Сегодня, 26 ноября, в 19.00 состоится «Прямой разговор»: Глава Приморского края Олег Кожемяко ответит на вопросы от жителей региона, которые задавали его помощникам в ходе подготовки передачи.

Эфир с губернатором Приморского края будут освещать телеканалы Вести Приморья, ОТВ, 25 Регион и Восток 24.

Также можно будет посмотреть прямую трансляцию на официальных страницах главы региона:

На страницах Правительства Приморского края:

На странице «Вести: Приморье» ВКонтакте;

В социальных сетях ОТВ:

  • ВКонтакте;
  • Одноклассники;
  • Rutube;
  • Телеграм;

На страницах телеканала «25 Регион»:

  • ВКонтакте;
  • Одноклассники;
  • Телеграм;

А также на странице ВКонтакте Центра управления регионом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Приморья проведет прямой разговор с жителями региона.

Олег Кожемяко проведет прямой разговор с жителями Приморского края
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