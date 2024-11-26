Прямой разговор с Губернатором Приморья: где смотреть эфир?

Posted 26 ноября, 00:22
Published 26 ноября, 00:22
Modified 26 ноября, 00:24
Updated 26 ноября, 00:24
Сегодня, 26 ноября, в 19.00 состоится «Прямой разговор»: Глава Приморского края Олег Кожемяко ответит на вопросы от жителей региона, которые задавали его помощникам в ходе подготовки передачи.
Эфир с губернатором Приморского края будут освещать телеканалы Вести Приморья, ОТВ, 25 Регион и Восток 24.
Также можно будет посмотреть прямую трансляцию на официальных страницах главы региона:
На страницах Правительства Приморского края:
На странице «Вести: Приморье» ВКонтакте;
В социальных сетях ОТВ:
На страницах телеканала «25 Регион»:
А также на странице ВКонтакте Центра управления регионом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Приморья проведет прямой разговор с жителями региона.