Прямой разговор с Губернатором Приморья: где смотреть эфир?

Прямая трансляция с Губернатором Приморского края пройдет 26 ноября

Сюжет Соцсети

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проведет прямую трансляцию и ответит на вопросы жителей 26 ноября в 19:00. Посмотреть эфир можно будет на нескольких телеканалах и официальных аккаунтах в социальных сетях.