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Posted 26 ноября, 03:25

Published 26 ноября, 03:25

Modified 26 ноября, 03:27

Updated 26 ноября, 03:27

Мосты могут перекрыть из-за непогоды во Владивостоке

Мосты могут перекрыть из-за непогоды во Владивостоке

26 ноября 2024, 03:25
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
Жителей Приморского края предупреждают о возможном перекрытии мостов в окрестностях Владивостока.

Минтранс Приморья информует жителей о возможном перекрытии движения на мостах «Золотой» и «Низководный» из-за усиления ветра.

При скорости ветра от 20 до 25 м/с ограничения введут для тягачей и пассажирских автобусов.

При ветре от 25 до 30 м/с — для всех грузовиков.

В случае, если скорость ветра превысит 30 м/с, ограничения будут действовать для всех видов транспорта.

Водителей просят отнестись с пониманием к предпринимаемым действиям.

О введении ограничений сообщат оперативно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке бушует штормовой ветер.

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