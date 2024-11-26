Мосты могут перекрыть из-за непогоды во Владивостоке

Posted 26 ноября, 03:25
Published 26 ноября, 03:25
Modified 26 ноября, 03:27
Updated 26 ноября, 03:27
Минтранс Приморья информует жителей о возможном перекрытии движения на мостах «Золотой» и «Низководный» из-за усиления ветра.
При скорости ветра от 20 до 25 м/с ограничения введут для тягачей и пассажирских автобусов.
При ветре от 25 до 30 м/с — для всех грузовиков.
В случае, если скорость ветра превысит 30 м/с, ограничения будут действовать для всех видов транспорта.
Водителей просят отнестись с пониманием к предпринимаемым действиям.
О введении ограничений сообщат оперативно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке бушует штормовой ветер.