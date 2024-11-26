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Posted 26 ноября, 00:32

Published 26 ноября, 00:32

Modified 26 ноября, 00:34

Updated 26 ноября, 00:34

Опасная непогода надвигается на Приморский край

Погода шепчет о буре: штормовой ветер и мощные ливни вот-вот накроют Приморье

26 ноября 2024, 00:32
Фото: Изображение Midjourney.

Опасная непогода надвигается на Приморский край

Сюжет
Погода
Приморский край замер в ожидании серьезных осадков. К слову, жуть и «ад» ударят по региону в ближайшие часы.

На Приморский край надвигается опасная непогода. Совсем скоро на регион обрушатся не только дожди и снег, но и ветер. По данным Windy, во Владивостоке порывы будут достигать более 30 метров в секунду.

Судя по всему, приморцам лучше остаться дома. Ведь на улице сегодня будет заливать и сдувать одновременно.

Фото: windy.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице в объектив камеры попала первая жертва сильного ветра. Ранним утром под раздачу попал светофор, который повис на проводах и опасно болтался над машинами.

Первые жертвы непогоды: светофор болтается на проводах во Владивостоке — видео
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