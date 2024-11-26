Погода шепчет о буре: штормовой ветер и мощные ливни вот-вот накроют Приморье

Posted 26 ноября, 00:32
Published 26 ноября, 00:32
Modified 26 ноября, 00:34
Updated 26 ноября, 00:34
На Приморский край надвигается опасная непогода. Совсем скоро на регион обрушатся не только дожди и снег, но и ветер. По данным Windy, во Владивостоке порывы будут достигать более 30 метров в секунду.
Судя по всему, приморцам лучше остаться дома. Ведь на улице сегодня будет заливать и сдувать одновременно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице в объектив камеры попала первая жертва сильного ветра. Ранним утром под раздачу попал светофор, который повис на проводах и опасно болтался над машинами.