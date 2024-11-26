Первые жертвы непогоды: светофор болтается на проводах во Владивостоке — видео

Posted 25 ноября, 23:47
Published 25 ноября, 23:47
Modified 25 ноября, 23:49
Updated 25 ноября, 23:49
В дальневосточной столице разгулялся жуткий ветер, сообщают в новых медиа. Дует, судя по всему, настолько сильно, что не выдерживают даже светофоры. Секцию, разрешающую поворот налево, вырвало из автоматического регулировщика.
Вероятно, теперь водителям проезжать данный участок дороги не так уж и просто. Остается надеяться, что данная поломка не осложнит движение в утренний час пик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что штормовой ветер разгуляется по Приморскому краю. Также регион окажется под влиянием сильных осадков.