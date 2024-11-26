Приморские педагоги получат больше медпомощи — Кожемяко

Posted 26 ноября, 11:01
Published 26 ноября, 11:01
Modified 26 ноября, 11:02
Updated 26 ноября, 11:02
Губернатор отметил, что с ростом нагрузки на зрение у учителей, необходимо уделять этому аспекту особое внимание. Кожемяко предложил внести изменения в существующие медицинские осмотры, чтобы педагоги могли чаще проверять зрение, и подчеркнул важную роль офтальмологов.
«Мы готовы проводить более глубокие исследования, чтобы педагоги могли получать помощь врачей», — заявил губернатор.
Он также рассказал, что в Приморье есть хороший потенциал для оснащения больниц и выделения времени для офтальмологических осмотров. Регион активно работает с медицинскими колледжами, чтобы решить проблему нехватки специалистов.
Несмотря на определенные трудности, Кожемяко выразил уверенность в том, что уже принятые меры и дальнейшая работа улучшат ситуацию.