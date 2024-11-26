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Posted 26 ноября, 11:01

Published 26 ноября, 11:01

Modified 26 ноября, 11:02

Updated 26 ноября, 11:02

Приморские педагоги получат больше медпомощи — Кожемяко

Приморские педагоги получат больше медпомощи — Кожемяко

26 ноября 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в прямом эфире обсудил необходимость регулярных медосмотров для педагогов. Он пообещал дополнительные меры для улучшения их здоровья.

Губернатор отметил, что с ростом нагрузки на зрение у учителей, необходимо уделять этому аспекту особое внимание. Кожемяко предложил внести изменения в существующие медицинские осмотры, чтобы педагоги могли чаще проверять зрение, и подчеркнул важную роль офтальмологов.

«Мы готовы проводить более глубокие исследования, чтобы педагоги могли получать помощь врачей», — заявил губернатор.

Он также рассказал, что в Приморье есть хороший потенциал для оснащения больниц и выделения времени для офтальмологических осмотров. Регион активно работает с медицинскими колледжами, чтобы решить проблему нехватки специалистов.

Несмотря на определенные трудности, Кожемяко выразил уверенность в том, что уже принятые меры и дальнейшая работа улучшат ситуацию.

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