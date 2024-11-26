Природный катаклизм в действии: пять машин пали в бою с ветром в Приморье — видео

Posted 26 ноября, 00:57
Published 26 ноября, 00:57
Modified 26 ноября, 00:59
Updated 26 ноября, 00:59
В дальневосточной столице на Пологой дерево упало на припаркованные машины, сообщают новые медиа.
Стоит отметить, что вид сверху выглядит еще ужаснее. Оказалось, что под «удар природы» попали не два автомобиля, а целых пять. Некоторые жертвы отделались увечьями, нанесенными ветвями, но несколько машин угодило под мощный ствол дерева. Остается надеяться, что все пострадавшие являются обладателями страховок.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под напором сильного ветра пострадал светофор во Владивостоке.