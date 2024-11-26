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Posted 26 ноября, 00:57

Published 26 ноября, 00:57

Modified 26 ноября, 00:59

Updated 26 ноября, 00:59

Под гнетом мощного ветра дерево рухнуло на машины во Владивостоке

Природный катаклизм в действии: пять машин пали в бою с ветром в Приморье — видео

26 ноября 2024, 00:57
Фото: Изображение Midjourney.

Под гнетом мощного ветра дерево рухнуло на машины во Владивостоке

Сюжет
Сильный ветер
Во Владивостоке бушующая стихия уже натворила немало дел. Страшно представить, что ждет приморцев дальше.

В дальневосточной столице на Пологой дерево упало на припаркованные машины, сообщают новые медиа.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Стоит отметить, что вид сверху выглядит еще ужаснее. Оказалось, что под «удар природы» попали не два автомобиля, а целых пять. Некоторые жертвы отделались увечьями, нанесенными ветвями, но несколько машин угодило под мощный ствол дерева. Остается надеяться, что все пострадавшие являются обладателями страховок.

Видео: novosti_primorye25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под напором сильного ветра пострадал светофор во Владивостоке.

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