Природный катаклизм в действии: пять машин пали в бою с ветром в Приморье — видео

Стоит отметить, что вид сверху выглядит еще ужаснее. Оказалось, что под «удар природы» попали не два автомобиля, а целых пять. Некоторые жертвы отделались увечьями, нанесенными ветвями, но несколько машин угодило под мощный ствол дерева. Остается надеяться, что все пострадавшие являются обладателями страховок.