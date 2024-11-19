Олег Кожемяко проведет прямой разговор с жителями Приморского края

Posted 19 ноября, 04:21
Published 19 ноября, 04:21
Modified 19 ноября, 04:23
Updated 19 ноября, 04:23
Мероприятие пройдет в прямом эфире. За трансляцией можно будет наблюдать на ведущих телеканалах края, — «ОТВ», «25 регион» и «Восток 24». А также в социальных сетях Олега Кожемяко и администрации региона.
Желающие могут оставить свои обращения под постами на официальных страницах губернатора и правительства края в социальных сетях. Кроме того, приморцы могут направить свои видеообращения длительностью до минуты через специального бота.
Стоит отметить, «Прямой разговор» — это проект главных телеканалов Приморья: «ОТВ», «25 регион» и «Восток 24».
Ранее «Восток-Медиа» писало о «Прямом разговоре» с Олегом Кожемяко, который прошел 30 июля.