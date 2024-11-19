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Posted 19 ноября, 04:21

Published 19 ноября, 04:21

Modified 19 ноября, 04:23

Updated 19 ноября, 04:23

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступит в прямом эфире

Олег Кожемяко проведет прямой разговор с жителями Приморского края

19 ноября 2024, 04:21
Фото: primorsky.ru.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступит в прямом эфире

Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
26 ноября 2024 года в 19:00 пройдет «Прямой разговор» (12+) с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава региона ответит на актуальные вопросы местного населения в режиме реального времени.

Мероприятие пройдет в прямом эфире. За трансляцией можно будет наблюдать на ведущих телеканалах края, — «ОТВ», «25 регион» и «Восток 24». А также в социальных сетях Олега Кожемяко и администрации региона.

Желающие могут оставить свои обращения под постами на официальных страницах губернатора и правительства края в социальных сетях. Кроме того, приморцы могут направить свои видеообращения длительностью до минуты через специального бота.

Стоит отметить, «Прямой разговор» — это проект главных телеканалов Приморья: «ОТВ», «25 регион» и «Восток 24».

Ранее «Восток-Медиа» писало о «Прямом разговоре» с Олегом Кожемяко, который прошел 30 июля.

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