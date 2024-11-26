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Posted 26 ноября, 01:30

Published 26 ноября, 01:30

Modified 26 ноября, 01:32

Updated 26 ноября, 01:32

Светофор заблокировал дорогу в центре Владивостока

Рухнул прямо в центре: мощный ветер нанес удар по инфраструктуре Владивостока — видео

26 ноября 2024, 01:30
Фото: vostokmedia.com.

Светофор заблокировал дорогу в центре Владивостока

Сюжет
Несчастный случай
Во Владивостоке разбушевался жуткий ветер. Сильные потоки воздуха наносят сокрушительные удары не только по имуществу приморцев, но и по инфраструктуре города.

Гнета сильного ветра не выдержал еще один светофор. На сей раз в бою с бушующей природой пал автоматизированный регулировщик в центре дальневосточной столицы.

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Конструкцию повалило прямо на проезжую часть. Половина дороги оказалась заблокирована. Сегодня, судя по всему, на дорогах ситуация крайне осложненная.

Видео: egervl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что штормовой ветер нанес удар по дереву, которое рухнуло на припаркованные около дома машины во Владивостоке.

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