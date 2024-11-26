Рухнул прямо в центре: мощный ветер нанес удар по инфраструктуре Владивостока — видео

Posted 26 ноября, 01:30
Published 26 ноября, 01:30
Modified 26 ноября, 01:32
Updated 26 ноября, 01:32
Гнета сильного ветра не выдержал еще один светофор. На сей раз в бою с бушующей природой пал автоматизированный регулировщик в центре дальневосточной столицы.
Конструкцию повалило прямо на проезжую часть. Половина дороги оказалась заблокирована. Сегодня, судя по всему, на дорогах ситуация крайне осложненная.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что штормовой ветер нанес удар по дереву, которое рухнуло на припаркованные около дома машины во Владивостоке.