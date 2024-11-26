Сложило пополам: авария с фурой случилась на скользкой трассе в Приморье — видео

Posted 26 ноября, 01:04
Published 26 ноября, 01:04
Modified 26 ноября, 01:06
Updated 26 ноября, 01:06
В Приморском крае значительно ухудшилась погода: на дорогах местами жуткий гололед. На трассах огромное количество ДТП, передвигаются автомобилисты крайне осторожно.
Один из водителей показал последствия непогоды. На объездной трассе недалеко от Уссурийска фура попала в серьезную аварию: тягач буквально сложило пополам. О других обстоятельствах и состоянии водителя не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что местные власти уже предупредили жителей края о непогоде. Экстренные службы работают в усиленном режиме, чтобы помочь людям в случае необходимости.