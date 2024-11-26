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Posted 26 ноября, 01:04

Published 26 ноября, 01:04

Modified 26 ноября, 01:06

Updated 26 ноября, 01:06

ДТП с большегрузом случилось на трассе в Приморском крае

Сложило пополам: авария с фурой случилась на скользкой трассе в Приморье — видео

26 ноября 2024, 01:04
Фото: Изображение Midjourney.

ДТП с большегрузом случилось на трассе в Приморском крае

Сюжет
Погода
Большегруз попал в серьезную аварию на объездной трассе в Приморье. По словам очевидцев, машину буквально сложило пополам.

В Приморском крае значительно ухудшилась погода: на дорогах местами жуткий гололед. На трассах огромное количество ДТП, передвигаются автомобилисты крайне осторожно.

Один из водителей показал последствия непогоды. На объездной трассе недалеко от Уссурийска фура попала в серьезную аварию: тягач буквально сложило пополам. О других обстоятельствах и состоянии водителя не сообщается.

Видео: gorod_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что местные власти уже предупредили жителей края о непогоде. Экстренные службы работают в усиленном режиме, чтобы помочь людям в случае необходимости.

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