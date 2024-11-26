Заштормило не на шутку: бушующая стихия разрушает дом во Владивостоке — видео

Posted 26 ноября, 01:58
Published 26 ноября, 01:58
Modified 26 ноября, 02:00
Updated 26 ноября, 02:00
Во Владивостоке на Толстого ветер не на шутку напугал жителей дома №41. Ведь сильные порывы начали разрушать многоэтажку. Куски обшивки кружат в воздухе. Многие горожане взволнованы тем, что стройматериалы могут упасть не только на чей-нибудь автомобиль, но и кому-то на голову.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный ветер снес светофор в центре дальневосточной столицы. Конструкция рухнула прямо на проезжую часть и заблокировала половину дороги.