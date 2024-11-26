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Posted 26 ноября, 01:58

Published 26 ноября, 01:58

Modified 26 ноября, 02:00

Updated 26 ноября, 02:00

Обшивка жилого дома летает по улице во Владивостоке

Заштормило не на шутку: бушующая стихия разрушает дом во Владивостоке — видео

26 ноября 2024, 01:58
Фото: 1MI.

Обшивка жилого дома летает по улице во Владивостоке

Сюжет
Погода
Мощный циклон еще не ударил по Приморскому краю, но его предвестники уже заставили волноваться жителей Владивостока. Жуткий ветер наносит удар за ударом по инфраструктуре города.

Во Владивостоке на Толстого ветер не на шутку напугал жителей дома №41. Ведь сильные порывы начали разрушать многоэтажку. Куски обшивки кружат в воздухе. Многие горожане взволнованы тем, что стройматериалы могут упасть не только на чей-нибудь автомобиль, но и кому-то на голову.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный ветер снес светофор в центре дальневосточной столицы. Конструкция рухнула прямо на проезжую часть и заблокировала половину дороги.

Рухнул прямо в центре: мощный ветер нанес удар по инфраструктуре Владивостока — видео
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