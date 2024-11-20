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Posted 20 ноября, 00:06

Published 20 ноября, 00:06

Modified 20 ноября, 00:09

Updated 20 ноября, 00:09

Многочисленные аварии фиксируют во Владивостоке из-за наледи на дорогах

ДТП по всему городу: автомобилисты бьются в ледяном «аду» во Владивостоке — видео

20 ноября 2024, 00:06
Фото: novosti_primorye25.

Многочисленные аварии фиксируют во Владивостоке из-за наледи на дорогах

Сюжет
Погода
Во Владивостоке утро началось с жутких столкновений машин. Обледенелый асфальт вносит коррективы в планы водителей. Печальными кадрами из разных уголков муниципалитета поделились в новых медиа.

В дальневосточной столице дороги сковали ледяные «оковы». Массовые аварии фиксируют в разных районах города. Масштабное происшествие приключилось в районе Фадеева.

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Мост, ведущий на Русский остров, тоже оказался в плену наледи. Теперь движение осложнено не только из-за природного явления, но и из-за ДТП.

Фото: novosti_primorye25

В пригороде Владивостока ситуация тоже плачевная. Автомобилисты, желая уйти от столкновений с машинами, покорежили леерные ограждения.

Видео: dpskontrol_125rus.

К слову, обледенелые дороги заставили поступить подобным образом сразу пятерых водителей на одном участке дороги.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае стрелки термометров вновь поднимутся к плюсовым значениям, затем упадут до -22 градусов. Не исключено, что перепады температуры спровоцируют немало аварий в регионе.

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