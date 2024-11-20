ДТП по всему городу: автомобилисты бьются в ледяном «аду» во Владивостоке — видео

Posted 20 ноября, 00:06
Published 20 ноября, 00:06
Modified 20 ноября, 00:09
Updated 20 ноября, 00:09
В дальневосточной столице дороги сковали ледяные «оковы». Массовые аварии фиксируют в разных районах города. Масштабное происшествие приключилось в районе Фадеева.
Мост, ведущий на Русский остров, тоже оказался в плену наледи. Теперь движение осложнено не только из-за природного явления, но и из-за ДТП.
В пригороде Владивостока ситуация тоже плачевная. Автомобилисты, желая уйти от столкновений с машинами, покорежили леерные ограждения.
К слову, обледенелые дороги заставили поступить подобным образом сразу пятерых водителей на одном участке дороги.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае стрелки термометров вновь поднимутся к плюсовым значениям, затем упадут до -22 градусов. Не исключено, что перепады температуры спровоцируют немало аварий в регионе.