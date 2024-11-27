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Posted 27 ноября, 02:53

Published 27 ноября, 02:53

Modified 27 ноября, 02:55

Updated 27 ноября, 02:55

Приморский мёд покорил Японию еще в советское время

1 грамм мёда продавали за 1 грамм золота — удивительная история пасечника из Приморья

27 ноября 2024, 02:53
Фото: vostokmedia.com.

Приморский мёд покорил Японию еще в советское время

Сюжет
Приморский мёд
Поразительно, но когда-то уникальный продукт из Приморского края оценивался не в денежной валюте. В советское время за него отдавали благородные металлы.

Мы уже рассказывали вам историю Виктора Николаевича, который более 50-ти лет посвятил пчеловодству. Тернистый путь пасечника начался еще в советские годы, но уже тогда жидкое «золото» привлекало иностранцев своей уникальностью.

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Так, мужчина вспомнил о том, как в 20-х числах мая в 80-х годах пасеку в Спасском районе посетила делегация из Японии. Гости из страны восходящего солнца прибыли в Приморье с определенной миссией.

«Приехали они в конце мая не просто так. Как раз начинался сезон цветения бархата», — отметил Виктор Николаевич.

Специалисты поставили палатки и тщательно следили за физиологическими процессами растений. В один прекрасный день японцы скомандовали: «завтра качаем мед». Пасечники опустошили рамки в уликах перед тем, как бархат начнет лопаться.

Затем пчелы начали трудиться на бархатной роще. А делегация иностранцев ежедневно составляла отчеты с фотографиями о работе насекомых. Спустя несколько дней началась откачка особенного бархатного меда без примесей из других растений.

«Я уже и не помню, сколько мы накачали его тогда. Но запомнил валюту, в которой расплачивались японцы. Один грамм меда шел на один грамм золота», — поведал Виктор Николаевич.

Вот так жидкое «золото» из Приморья транспортировали через посольство в Японию.

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