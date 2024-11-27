1 грамм мёда продавали за 1 грамм золота — удивительная история пасечника из Приморья

Posted 27 ноября, 02:53
Published 27 ноября, 02:53
Modified 27 ноября, 02:55
Updated 27 ноября, 02:55
Мы уже рассказывали вам историю Виктора Николаевича, который более 50-ти лет посвятил пчеловодству. Тернистый путь пасечника начался еще в советские годы, но уже тогда жидкое «золото» привлекало иностранцев своей уникальностью.
Так, мужчина вспомнил о том, как в 20-х числах мая в 80-х годах пасеку в Спасском районе посетила делегация из Японии. Гости из страны восходящего солнца прибыли в Приморье с определенной миссией.
«Приехали они в конце мая не просто так. Как раз начинался сезон цветения бархата», — отметил Виктор Николаевич.
Специалисты поставили палатки и тщательно следили за физиологическими процессами растений. В один прекрасный день японцы скомандовали: «завтра качаем мед». Пасечники опустошили рамки в уликах перед тем, как бархат начнет лопаться.
Затем пчелы начали трудиться на бархатной роще. А делегация иностранцев ежедневно составляла отчеты с фотографиями о работе насекомых. Спустя несколько дней началась откачка особенного бархатного меда без примесей из других растений.
«Я уже и не помню, сколько мы накачали его тогда. Но запомнил валюту, в которой расплачивались японцы. Один грамм меда шел на один грамм золота», — поведал Виктор Николаевич.
Вот так жидкое «золото» из Приморья транспортировали через посольство в Японию.