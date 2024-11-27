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Posted 27 ноября, 01:58

Published 27 ноября, 01:58

Modified 27 ноября, 02:00

Updated 27 ноября, 02:00

Актуальная информация об отключениях и ситуации на дорогах в Приморье после циклона

Актуальная информация об отключениях и ситуации на дорогах в Приморье после циклона

27 ноября 2024, 01:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Опасные осадки спровоцировали аварийные отключения света в нескольких муниципалитетах региона. Губернатор края Олег Кожемяко ознакомился с текущей ситуацией по восстановлению подачи электроэнергии на утреннем совещании.

От непогоды больше всего пострадали Хасанский, Чугуевский и Надеждинский районы. Сейчас сотрудники ДРСК трудятся на аварийных объектах, чтобы вернуть электричество в дома приморцев. По прогнозам специалистов, работы займут несколько часов и могут продлиться до вечера.

Так, в Надеждинском районе без света остаются Вольно-Надеждинское, Соловей-Ключ и Прохладное. Остальные населенные пункты подключены к альтернативным источникам питания.

Еще минувшей ночью осложнилась обстановка на трассах Приморья. Два участка в районе Кавалерова и Дальнегорска перекрывали на время, но ранним утром, — в 4-5 часов, дорожники восстановили проезды. Сейчас по краю работает более 200 спецтехники, а на завалах деревьев трудятся 100 рабочих.

Олег Кожемяко отметил, что главам муниципалитетов и руководителям профильных ведомств необходимо вернуть свет в населенные пункты в ближайшее время. Губернатор намерен проконтролировать работу коллег на селекторном совещании. А вечером глава края планирует подвести итоги дня.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 17 населенных пунктов Чугуевского района остались без электричества после циклона.

Аварийное отключение электричества произошло в 17 населенных пунктах Приморья
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