Актуальная информация об отключениях и ситуации на дорогах в Приморье после циклона

Еще минувшей ночью осложнилась обстановка на трассах Приморья. Два участка в районе Кавалерова и Дальнегорска перекрывали на время, но ранним утром, — в 4-5 часов, дорожники восстановили проезды. Сейчас по краю работает более 200 спецтехники, а на завалах деревьев трудятся 100 рабочих.