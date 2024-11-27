Актуальная информация об отключениях и ситуации на дорогах в Приморье после циклона

Posted 27 ноября, 01:58
Published 27 ноября, 01:58
Modified 27 ноября, 02:00
Updated 27 ноября, 02:00
От непогоды больше всего пострадали Хасанский, Чугуевский и Надеждинский районы. Сейчас сотрудники ДРСК трудятся на аварийных объектах, чтобы вернуть электричество в дома приморцев. По прогнозам специалистов, работы займут несколько часов и могут продлиться до вечера.
Так, в Надеждинском районе без света остаются Вольно-Надеждинское, Соловей-Ключ и Прохладное. Остальные населенные пункты подключены к альтернативным источникам питания.
Еще минувшей ночью осложнилась обстановка на трассах Приморья. Два участка в районе Кавалерова и Дальнегорска перекрывали на время, но ранним утром, — в 4-5 часов, дорожники восстановили проезды. Сейчас по краю работает более 200 спецтехники, а на завалах деревьев трудятся 100 рабочих.
Олег Кожемяко отметил, что главам муниципалитетов и руководителям профильных ведомств необходимо вернуть свет в населенные пункты в ближайшее время. Губернатор намерен проконтролировать работу коллег на селекторном совещании. А вечером глава края планирует подвести итоги дня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 17 населенных пунктов Чугуевского района остались без электричества после циклона.