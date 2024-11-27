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Posted 27 ноября, 04:08

Published 27 ноября, 04:08

Modified 27 ноября, 04:10

Updated 27 ноября, 04:10

Закрыт временный объезд моста на автодороге в Приморье

Дорогу закрыли: проезд перекрыли у одного из мостов в Приморском крае

27 ноября 2024, 04:08
Фото: 1MI.

Закрыт временный объезд моста на автодороге в Приморье

Сюжет
Дороги
Временный объезд на трассе Валентин — Глазовка закрыли в Приморье. Специалисты сообщают, что там размыло проезжую часть.

Проезд по временной дороге в объезд моста на 10 километре автодороги Валентин — Глазовка в Приморье закрыли. Краевой минтранс сообщает, что это произошло из-за размыва.

После спада уровня воды специалисты приступят к восстановлению.

Также Примавтодор предложит на утверждение Минтранса Приморья проект строительства нового мостового сооружения.

В настоящее время проезд автотранспорта осуществляется по старому мосту.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходит на дорогах края после непогоды.

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