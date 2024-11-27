Дорогу закрыли: проезд перекрыли у одного из мостов в Приморском крае

Posted 27 ноября, 04:08
Published 27 ноября, 04:08
Modified 27 ноября, 04:10
Updated 27 ноября, 04:10
Проезд по временной дороге в объезд моста на 10 километре автодороги Валентин — Глазовка в Приморье закрыли. Краевой минтранс сообщает, что это произошло из-за размыва.
После спада уровня воды специалисты приступят к восстановлению.
Также Примавтодор предложит на утверждение Минтранса Приморья проект строительства нового мостового сооружения.
В настоящее время проезд автотранспорта осуществляется по старому мосту.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходит на дорогах края после непогоды.