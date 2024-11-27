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Posted 27 ноября, 03:47

Published 27 ноября, 03:47

Modified 27 ноября, 03:49

Updated 27 ноября, 03:49

Рыболовецкое судно выбросило на берег бухты в Приморском крае

Рыболовное судно РС-300 выбросило на берег в Приморье — видео

27 ноября 2024, 03:47
Фото: 1MI.

Рыболовецкое судно выбросило на берег бухты в Приморском крае

Сюжет
Море
Судно оказалось практически на берегу около поселка Каменка в Приморье. Очевидцы сообщают, что его вынесло волнами в ночь на среду.

В Приморье на берег выбросило рыболовное судно. Оно оказалось на берегу около села Каменка.

В ночь на 27 ноября в бухте Опричник случилось ЧП: рыболовное судно РС-300 село на мель у самого берега. В сети появились видео с места. На кадрах видно, что судно продолжают качать волны. Экипажа рядом нет.

Видео: trepangdv_exclusive.

По словам очевидцев, произошла утечка топлива. Запах солярки ощущают многие жители ближайшего поселка. Что именно случилось перед тем, как судно застряло, пока неизвестно.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в Дальневосточную транспортную прокуратуру за уточнением информации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о судне, которое перевернулось недалеко от морского порта на Дальнем Востоке. В Охотском море проводили поисково-спасательную операцию.

Судно опрокинулось около морского порта на Дальнем Востоке — фото
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