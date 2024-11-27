Рыболовное судно РС-300 выбросило на берег в Приморье — видео

Posted 27 ноября, 03:47
Published 27 ноября, 03:47
Modified 27 ноября, 03:49
Updated 27 ноября, 03:49
В Приморье на берег выбросило рыболовное судно. Оно оказалось на берегу около села Каменка.
В ночь на 27 ноября в бухте Опричник случилось ЧП: рыболовное судно РС-300 село на мель у самого берега. В сети появились видео с места. На кадрах видно, что судно продолжают качать волны. Экипажа рядом нет.
По словам очевидцев, произошла утечка топлива. Запах солярки ощущают многие жители ближайшего поселка. Что именно случилось перед тем, как судно застряло, пока неизвестно.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в Дальневосточную транспортную прокуратуру за уточнением информации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о судне, которое перевернулось недалеко от морского порта на Дальнем Востоке. В Охотском море проводили поисково-спасательную операцию.