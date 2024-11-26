Крышу сорвало ветром: здание лишилось кровли из-за непогоды во Владивостоке — видео

Posted 26 ноября, 04:45
Published 26 ноября, 04:45
Modified 26 ноября, 04:47
Updated 26 ноября, 04:47
Во Владивостоке в районе Шепеткова крышу автосервиса сорвало ветром.
В сети появились фото с места происшествия.
Инцидент произошел из-за шторма, который разрушил кровлю мастерской. О пострадавших не сообщали.
Это не первый подобный случай в городе. Утром фрагменты кровли сорвало с жилого дома на Эгершельде. Позже стройматериалы сдуло с крыши на проезжую часть в центре Владивостока. Доска разбила лобовое стекло проезжающего автомобиля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за сильного ветра во Владивостоке могут ограничить движение по мостам.