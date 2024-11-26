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Posted 26 ноября, 04:45

Published 26 ноября, 04:45

Modified 26 ноября, 04:47

Updated 26 ноября, 04:47

Сильный ветер сорвал крышу шиномонтажа во Владивостоке

Крышу сорвало ветром: здание лишилось кровли из-за непогоды во Владивостоке — видео

26 ноября 2024, 04:45
Фото: vlad_ork.

Сильный ветер сорвал крышу шиномонтажа во Владивостоке

Сюжет
Погода
Штормовой ветер во Владивостоке повредил крышу шиномонтажа.

Во Владивостоке в районе Шепеткова крышу автосервиса сорвало ветром.

В сети появились фото с места происшествия.

Фото: vlad_ork

Инцидент произошел из-за шторма, который разрушил кровлю мастерской. О пострадавших не сообщали.

Это не первый подобный случай в городе. Утром фрагменты кровли сорвало с жилого дома на Эгершельде. Позже стройматериалы сдуло с крыши на проезжую часть в центре Владивостока. Доска разбила лобовое стекло проезжающего автомобиля.

Лобовое стекло джипа пробило фрагментом крыши из-за непогоды во Владивостоке — видео
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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за сильного ветра во Владивостоке могут ограничить движение по мостам.

Мосты могут перекрыть из-за непогоды во Владивостоке
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