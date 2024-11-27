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Posted 27 ноября, 02:48

Published 27 ноября, 02:48

Modified 27 ноября, 02:52

Updated 27 ноября, 02:52

Смертельная авария с нетрезвым водителем случилась в Приморье

Смертельная авария с нетрезвым водителем случилась в Приморье

27 ноября 2024, 02:48
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Автомобилист с признаками опьянения на скорости влетел в припаркованный автомобиль на трассе в Приморье. В результате погибли два человека.

В полицию сообщили о ДТП с летальным исходом на выезде из Лучегорска в сторону Хабаровска. На место выехали сотрудники ДПС, следователи и медики.

Выяснилось, что 39-летний житель Хабаровска на «Тойота Фортуна» ехал из Хабаровска в сторону Владивостока. Позже, в районе 272 километра водитель влетел в припаркованный на обочине грузовик «Исузу».

Видео: prim_police.

Двое пассажиров погибли на месте до приезда скорой помощи. Водителя с травмами доставили в реанимацию. Мужчина за рулем грузовика не пострадал.

Полиция сообщает, что у водителя «Тойоты» были признаки опьянения.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с нетрезвым водителем, в которой пострадали четыре человека.

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