Смертельная авария с нетрезвым водителем случилась в Приморье

Posted 27 ноября, 02:48
Published 27 ноября, 02:48
Modified 27 ноября, 02:52
Updated 27 ноября, 02:52
В полицию сообщили о ДТП с летальным исходом на выезде из Лучегорска в сторону Хабаровска. На место выехали сотрудники ДПС, следователи и медики.
Выяснилось, что 39-летний житель Хабаровска на «Тойота Фортуна» ехал из Хабаровска в сторону Владивостока. Позже, в районе 272 километра водитель влетел в припаркованный на обочине грузовик «Исузу».
Двое пассажиров погибли на месте до приезда скорой помощи. Водителя с травмами доставили в реанимацию. Мужчина за рулем грузовика не пострадал.
Полиция сообщает, что у водителя «Тойоты» были признаки опьянения.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с нетрезвым водителем, в которой пострадали четыре человека.