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Posted 26 ноября, 23:30

Published 26 ноября, 23:30

Modified 26 ноября, 23:32

Updated 26 ноября, 23:32

Новость о нападении тигра на ребенка в Приморском крае оказалась выдумкой

Ищут, но не тигра: полиция сделала заявление о нападении хищника в Приморье

26 ноября 2024, 23:30
Фото: Изображение Midjourney.

Новость о нападении тигра на ребенка в Приморском крае оказалась выдумкой

Сюжет
Тигр
В новых медиа появилась информация о том, что юный житель Приморского края пострадал от лап хищника. Однако силовикам, прибывшим на место происшествия, пришлось искать не следы когтистого зверя, а того, кто сеял панику в обществе.

Весть о нападении тигра на ребенка во Врангеле оказалась фейком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В новых медиа появилась информация о том, что краснокнижный кот напал на подростка. Силовики и сотрудники Охотнадзора прибыли на место происшествия. Однако, оказалось, что подобного не случалось.

Сейчас правоохранители ищут того, кто распространил недостоверную информацию.

«По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе полиции.

Также стражи порядка попросили представителей СМИ не публиковать ложные сведения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в соцсетях активно распространялась информация о том, что тигр напал на корову в Приморском крае. Однако специалисты не спешили с выводами, так как некоторые аргументы противоречили данному утверждению.

Борьба с фейками: кто мог растерзать корову в Приморском крае? — мнение эксперта
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