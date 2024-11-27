Ищут, но не тигра: полиция сделала заявление о нападении хищника в Приморье

Posted 26 ноября, 23:30
Published 26 ноября, 23:30
Modified 26 ноября, 23:32
Updated 26 ноября, 23:32
Весть о нападении тигра на ребенка во Врангеле оказалась фейком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В новых медиа появилась информация о том, что краснокнижный кот напал на подростка. Силовики и сотрудники Охотнадзора прибыли на место происшествия. Однако, оказалось, что подобного не случалось.
Сейчас правоохранители ищут того, кто распространил недостоверную информацию.
«По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе полиции.
Также стражи порядка попросили представителей СМИ не публиковать ложные сведения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в соцсетях активно распространялась информация о том, что тигр напал на корову в Приморском крае. Однако специалисты не спешили с выводами, так как некоторые аргументы противоречили данному утверждению.