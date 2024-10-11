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Posted 11 октября, 05:09

Published 11 октября, 05:09

Modified 11 октября, 05:11

Updated 11 октября, 05:11

Борьба с фейками: кто мог растерзать корову в Приморском крае? — мнение эксперта

Борьба с фейками: кто мог растерзать корову в Приморском крае? — мнение эксперта

11 октября 2024, 05:09
Фото: 1MI
Сюжет
Животные
Новость о том, что тигр погубил корову в Приморском крае ошарашила жителей региона. Однако, по мнению специалиста, нельзя утверждать, что именно хозяин тайги сотворил такое.

В новых медиа появились снимки мертвой коровы, которую предположительно погубил хищник. Некоторые приморцы решили, что на животное напал тигр. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к генеральному директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву за подтверждением информации.

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Эксперт сообщил, что труп парнокопытного действительно обнаружили в лесном массиве Надеждинского района. Сегодня инспекторы разберутся в обстоятельствах произошедшего. Также Сергей Арамилев отметил, что пока неизвестно кто напал на корову.

«Ранения не характерны для хищника, у них по два клыка сверху и снизу и обычно парно отпечатываются», — подчеркнул специалист.

Тем не менее, бывает, что медведь или тигр теряют клыки в ходе жизненного цикла. Поэтому необходимо дождаться вердикта профильных работников.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что визит краснокнижного кота в городские окрестности опровергли в Приморском крае. Сотрудники охотнадзора не нашли следов полосатого хищника вблизи поселка Олений.

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