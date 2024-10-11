Борьба с фейками: кто мог растерзать корову в Приморском крае? — мнение эксперта

Posted 11 октября, 05:09
Published 11 октября, 05:09
Modified 11 октября, 05:11
Updated 11 октября, 05:11
В новых медиа появились снимки мертвой коровы, которую предположительно погубил хищник. Некоторые приморцы решили, что на животное напал тигр. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к генеральному директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву за подтверждением информации.
Эксперт сообщил, что труп парнокопытного действительно обнаружили в лесном массиве Надеждинского района. Сегодня инспекторы разберутся в обстоятельствах произошедшего. Также Сергей Арамилев отметил, что пока неизвестно кто напал на корову.
«Ранения не характерны для хищника, у них по два клыка сверху и снизу и обычно парно отпечатываются», — подчеркнул специалист.
Тем не менее, бывает, что медведь или тигр теряют клыки в ходе жизненного цикла. Поэтому необходимо дождаться вердикта профильных работников.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что визит краснокнижного кота в городские окрестности опровергли в Приморском крае. Сотрудники охотнадзора не нашли следов полосатого хищника вблизи поселка Олений.