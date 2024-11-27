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Posted 27 ноября, 09:49

Published 27 ноября, 09:49

Modified 27 ноября, 09:51

Updated 27 ноября, 09:51

Выяснились обстоятельства инцидента со стрельбой во Владивостоке

Пальбу открыли прямо из окна: выстрелы услышали во Владивостоке — что известно

27 ноября 2024, 09:49
Фото: 1MI.

Выяснились обстоятельства инцидента со стрельбой во Владивостоке

Сюжет
Многоквартирный дом
Жители спального района Владивостока услышали стрельбу из окна вечером. Выяснилось, что там произошло.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что в сети появилась публикация о том, что на улице Сафонова во Владивостоке из окна многоквартирного дома кто-то выстрелил из предмета, похожего на пневматическое оружие.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося. На место происшествия выехали сотрудники УМВД России по Владивостоку.

Выяснилось, что участником инцидента был 32-летний местный житель. Его задержали.

В отделе полиции мужчина пояснил, что к нему в гости пришел знакомый. Он решил показать ему игрушечный автомат, который купил для своего сына, и выстрелил из него. Проверки продолжаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о конфликте со стрельбой на проезжей части.

Автомобильный конфликт обернулся стрельбой во Владивостоке
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