Пальбу открыли прямо из окна: выстрелы услышали во Владивостоке — что известно

Posted 27 ноября, 09:49
Published 27 ноября, 09:49
Modified 27 ноября, 09:51
Updated 27 ноября, 09:51
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что в сети появилась публикация о том, что на улице Сафонова во Владивостоке из окна многоквартирного дома кто-то выстрелил из предмета, похожего на пневматическое оружие.
Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося. На место происшествия выехали сотрудники УМВД России по Владивостоку.
Выяснилось, что участником инцидента был 32-летний местный житель. Его задержали.
В отделе полиции мужчина пояснил, что к нему в гости пришел знакомый. Он решил показать ему игрушечный автомат, который купил для своего сына, и выстрелил из него. Проверки продолжаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о конфликте со стрельбой на проезжей части.