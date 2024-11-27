Ребенка госпитализировали: гололед привел к аварии в Приморье — видео

Posted 27 ноября, 03:28
Published 27 ноября, 03:28
Modified 27 ноября, 03:31
Updated 27 ноября, 03:31
В Находке случилось дорожное происшествие, в результате которого пострадал подросток, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По предварительным данным, рулевой Suzuki Swift, не справившись с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Toyota Corolla Axio. В результате аварии пострадал пассажир «Аксио» 2008 года рождения. Ребенка госпитализировали медики.
Стоит отметить, что гололед является одной из причин случившегося инцидента.
«Надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при содержании автомобильной дороги, по результатам которой будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования», — отметили в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края отслеживает работу по устранению последствий непогоды в регионе.