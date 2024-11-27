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Posted 27 ноября, 03:28

Published 27 ноября, 03:28

Modified 27 ноября, 03:31

Updated 27 ноября, 03:31

ДТП с участием подростка случилось на обледенелой дороге Приморского края

Ребенка госпитализировали: гололед привел к аварии в Приморье — видео

27 ноября 2024, 03:28
Фото: prosecutor_pk.

ДТП с участием подростка случилось на обледенелой дороге Приморского края

Сюжет
Погода
В Приморском крае произошла авария, в которой пострадал ребенок. К слову, сотрудники прокуратуры установили связь между инцидентом и гололедом.

В Находке случилось дорожное происшествие, в результате которого пострадал подросток, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Видео: gorod_vl.

По предварительным данным, рулевой Suzuki Swift, не справившись с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Toyota Corolla Axio. В результате аварии пострадал пассажир «Аксио» 2008 года рождения. Ребенка госпитализировали медики.

Стоит отметить, что гололед является одной из причин случившегося инцидента.

«Надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при содержании автомобильной дороги, по результатам которой будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования», — отметили в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края отслеживает работу по устранению последствий непогоды в регионе.

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