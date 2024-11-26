Окно вырвало ветром и швырнуло на автомобиль во Владивостоке — фото

Posted 26 ноября, 05:37
Published 26 ноября, 05:37
Modified 26 ноября, 05:39
Updated 26 ноября, 05:39
Во Владивостоке в районе Инструментального завода сильным ветром вырвало окно квартиры, оно упало прямо на припаркованный под окнами автомобиль.
Очевидцы в шоке. Чудом никто не пострадал. Фото с места происшествия поделились в сети.
Последствия непогоды пугают. До этого в других районах города срывало фрагменты крыш и уносило стройматериалы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за непогоды во Владивостоке сократили официальный рабочий день.