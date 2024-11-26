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Posted 26 ноября, 05:37

Published 26 ноября, 05:37

Modified 26 ноября, 05:39

Updated 26 ноября, 05:39

Сильный ветер выбил окно на автомобиль во Владивостоке

Окно вырвало ветром и швырнуло на автомобиль во Владивостоке — фото

26 ноября 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney.

Сильный ветер выбил окно на автомобиль во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Сильный ветер во Владивостоке выбил окно квартиры. Рама упала на припаркованный автомобиль.

Во Владивостоке в районе Инструментального завода сильным ветром вырвало окно квартиры, оно упало прямо на припаркованный под окнами автомобиль.

Очевидцы в шоке. Чудом никто не пострадал. Фото с места происшествия поделились в сети.

Фото: svodka25

Последствия непогоды пугают. До этого в других районах города срывало фрагменты крыш и уносило стройматериалы.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за непогоды во Владивостоке сократили официальный рабочий день.

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